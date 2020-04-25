От коронавируса в мире умерло уже почти 200 тысяч человек 25.04.2020, 13:11

Обновлены последние данные по пандемии.

На данный момент в мире коронавирусом заразился 2 837 245 человек. Умерло с начала пандемии 197 703.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 105 825 человек. Больше всего заразилось в США — 38 958 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 6 182 человека.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 959 человек. Затем идут Великобритания (768), Италия (420), Франция (389), Испания (367).