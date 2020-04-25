Что будет с организмом, если каждый день есть яйца 10 25.04.2020, 13:27

3,613

Этот продукт содержит в своем составе важнейший строительный материал для мозга.

Яйца содержат в себе множество полезных витаминов и микроэлементов, необходимых нашему организму ежедневно. Однако, многих интересует вопрос, сколько яиц в день можно съедать здоровому человеку, и есть ли какие-то противопоказания к употреблению этого продукта.

Яйца, как и гречка, содержат в своем составе важнейший строительный материал мозга — холин. При потреблении 2 куриных яиц в день вы получаете суточную дозу этого вещества. Дефицит холина провоцирует проблемы с памятью, передает cursorinfo.co.il.

Также куриные яйца содержат большое количество лютеина — вещества, которое отвечает за качество зрения. Привычка есть яйца на завтрак благоприятно влияет на органы сосудистой системы. Употребляя хотя бы одно куриное яйцо в день, можно снизить риск развития инсульта.

Яйца содержат в своем составе не меньше витамина D, чем рыбий жир. Этот витамин помогает лучше усваиваться кальцию и укреплять кости и зубы человека. Витамины группы В, содержащиеся в яйцах в большом количестве, способствуют укреплению волос и ногтей. Кроме того, яйца снижают риск развития онкозаболеваний и тормозят выработку организмом холестерина.

По словам диетологов, яйца можно употреблять каждый день. Речь идет о 10-12 яиц в неделю. В каком виде вы будете есть яйца, не имеет значения. Главное, чтобы они были термически обработанными. Сырыми можно пить только перепелиные яйца, или если куриные яйца несет ваша собственная курочка.

Яйца лучше есть на завтрак, чем на ужин. Ограничить их потребление стоит людям с заболеваниями печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение панкреатита, гастрита и других заболеваний ЖКТ.

Напомним, ученые считают, что низкокалорийная диета с особым рационом «подходит большинству людей с ожирением, желающим похудеть», но предостерегают, что возможны противопоказания — наличие каких-то заболеваний или прием определенных лекарств.