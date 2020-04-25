«Здесь может быть второй Витебск»: коронавирус поразил город-спутник Минска 25.04.2020, 13:33

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Вспышка инфекции произошла на фабрике в Заславле.

Коронавирус обнаружен на фабрике Coswick в Заславле. Администрация отказывается вводить карантин, около 30 контактов первого уровня – в основном, жители Молодечно – ходят на работу, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Работаю на паркетной фабрике Coswick, - пишет читатель канала. - 20 апреля у нас госпитализировали очередного работника с подозрением на пневмонию. Проведённые тесты ранее выявили Covid-19 у его жены и детей. Их всех поместили в одну палату в больнице, поскольку врачи хорошо поняли, что, проживая вместе, они заболели также вместе одним и тем же. Вся семья получает одинаковое лечение и в диагнозе самого работника производства никто не сомневается.

Администрация предприятия заявила, что для того, чтобы не выходить за рамки статистики и избежать карантина, официальным диагнозом рабочего останется пневмония. При этом цех где он работал обрабатывают хлором, людям выдали маски - одну на 8 дней. Диагноз «пневмония» не обязывает Coswick принимать меры по изоляции контактировавших с больным людей.

Следствием такого решения стало то, что около 30 человек, контактов первого уровня, совершенно спокойно, на протяжении нескольких дней перемещаются по району. Поскольку абсолютное большинство из них проживает в Молодечно, то довольно спокойный пока город рискует превратиться во второй Витебск».

Другой сотрудник предприятия, с которым мы связались через соцсети, подтвердил, что как минимум один работник уже госпитализирован с подозрением на коронавирус.

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