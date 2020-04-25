Диктатор еще жив или уже мертв? 3 25.04.2020, 13:45

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Фото: AP

Не исключено, что в его окружении кто-то мог заболеть коронавирусом.

Отсутствие Ким Чен Ына на публике с 11 апреля, когда он участвовал в заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, породило слухи о тяжелой болезни лидера КНДР и даже его смерти. Официальные северокорейские правительственные источники эти слухи опровергают, но весомых доказательств того, что Ким жив и здоров, не приводят, сообщает svoboda.org.

Не демонстрируются даже заранее заготовленные видеозаписи и фотографии – такого рода "консервы" часто применяются авторитарными режимами для успокоения общественного мнения.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщал о тяжелом состоянии Ким Чен Ына после недавно перенесенной операции на сердце. Правда, президент США Дональд Трамп, дважды ранее встречавшийся с Кимом, публично заявил о том, что информация о серьезной болезни Ким Чен Ына неверна, и пожелал ему крепкого здоровья. Южнокорейская разведка также опровергла сообщения о том, что, по ее данным, северокорейский лидер умер.

Однако с каждым новым днем отсутствия Ким Чен Ына на публике слухи о том, что КНДР ждет смена власти, становились все более упорными. Масла в огонь подлил твит "Маршал Ким Чен Ын находится в состоянии глубокой медитации", распространенный твиттер-каналом DPRK news service. Скан этого сообщения перепостили многие пользователи социальных сетей, сочтя его новым аргументом в пользу того, что Ким "не в порядке".

Твиттер-канал называет себя "официальным новостным каналом Корейской Народно-Демократической Республики". Из его сообщений можно узнать, в частности, что вождь КНДР большую часть февраля "боролся со смертельной угрозой со стороны медведей", главный песенный хит в Северной Корее "Кашель с неприкрытым ртом и касания лица руками огорчают нашего генерала", а "снабжение туалетной бумагой в КНДР выше всяких похвал". Несмотря на сомнительное содержание сообщений, да и происхождения твиттер-канала DPRK news service, у него сейчас почти 350 тысяч подписчиков. После твита о "медитации" их количество довольно быстро росло.

Итак, Ким Чен Ына на публике нет, его точное местонахождение неизвестно. Впрочем, Ким уже "пропадал" так несколько лет назад – в 2014 году, аж на сорок дней. Специалист по проблемам Корейского полуострова, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков не сомневается, что на этот раз с Кимом что-то произошло, но северокорейский лидер жив.

– Можно ли с уверенностью утверждать, что Ким Чен Ын тяжело болен или, наоборот, вполне здоров?

– Северная Корея – страна специфическая. Не настолько специфическая, как обычно думают, но достаточно специфическая. Поэтому ничего с уверенностью утверждать, конечно, нельзя никак. Тем не менее, ясно, что что-то случилось, и скорее всего, со здоровьем вождя. Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. И с тех пор его не видно абсолютно, если не считать одного письма на имя Асада, которое было отправлено им. Но это, в общем, протокольное дипломатическое письмо, которое на практике обычно реально и не подписывается главой государства нигде и никогда. Так что что-то странное происходит.

Дело в том, что 15 апреля происходили важнейшие для Кореи торжества, посвященные очередной годовщине со дня рождения деда нынешнего правителя и основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Эти мероприятия в Северной Корее помпезно называют "День Солнца". И на этих мероприятиях Ким Чен Ын не появился, что уже необычно. Но самое главное – почему-то не появилось букета цветов от его имени у подножия памятника вождю-деду. И вот это уже серьезное, странное и необъяснимое нарушение протокола.

Не появилось букета цветов от его имени у подножия памятника вождю-деду

Ходят слухи, и самые разные, – от того, что он скончался, но, на мой взгляд, это практически наверняка не так, до того, что кто-то в его окружении заразился коронавирусом и Кима решили от греха подальше вывезти в загородную резиденцию. Почти все слухи сходятся на том, что он физически находится в своей резиденции на побережье Японского моря, примерно в 200 километрах на восток от Пхеньяна. Но вот в каком состоянии он там находится – неясно.

– Вы сказали, что практически уверены, что Ким Чен Ын жив. Чем вы это обоснуете?

– Отсутствием каких-либо странных телодвижений в Пхеньяне. Город живет спокойной жизнью, не наблюдается никаких передвижений войск, не наблюдается никаких дополнительных мер безопасности. Правда, был "налет" на элитарные магазины, где продается всякая импортная дорогая продукция для новой богатой северокорейской буржуазии. Но это вызвано, скорее всего, отчасти распространением через западные голоса, которые там все слушают, слухов о его болезни, а отчасти тем, что принято решение (а люди, которые могут позволить себе отовариваться в таких магазинах, об этих решениях знают) о сокращении закупок "предметов роскоши". В эту категорию в КНДР и бананы со свежими яблоками попадают. Вот они и отовариваются.

А так в Пхеньяне все совершенно спокойно, и в общем, идет нормальная жизнь. Если бы пхеньянская элита, те 100 или 50 человек, которые в случае чего будут всё решать, если бы они знали, что он умер, какие-то слухи до них бы дошли. Или если бы они боялись его смерти, они бы сейчас готовились к краткосрочной, стремительной и очень жесткой схватке за власть. А признаков этого не наблюдается. Подготовку такую скрыть очень сложно.

Андрей Ланьков

Фото: RFE/EL

– Вы упомянули магазины с "товарами роскоши". Это аналог советских "Березок" или закрытых распределителей?

– Нет, нет. Это аналог "Седьмого континента" или других сетей магазинов для обеспеченных россиян. Туда может зайти любой, если у него есть деньги. Есть у тебя деньги на бананы – покупай бананы. Никаких проблем. Традиционное представление о том, что Северная Корея – это как Советский Союз 1988 года, лет так на двадцать устарело. Есть богатые и бедные. В стране мощный частный сектор, люди зарабатывают немалые деньги. Не только, кстати, буржуазия, предприниматели, которых более чем хватает. И миллионеры долларовые есть, и чиновники, которые, так или иначе, в этом участвуют через подставных лиц или просто взятки стригут, крышуют этих самых торгашей. Есть просто квалифицированные специалисты. Если ты хороший горный инженер, то ты очень неплохо сейчас зарабатываешь в Северной Корее. Ты вполне можешь позволить детям купить свежих бананов или ананасов. И никакие это не распределители: пошел в магазин, купил и вернулся домой. Другое дело, что в этом магазине богатый человек потратит столько, сколько бедный человек зарабатывает за месяц. Но такая ситуация существует во всем мире. Что, в Бангладеш иначе?

– Мы начали с того, что ситуация очень неопределенная. Поэтому вопрос, кто заменит северокорейского лидера, если он вдруг окажется недееспособным, волнует многих. И первое, что можно предположить, что это будет кто-то из ближайших родственников Ким Чен Ына. Потому что мы наблюдаем династию Кимов уже в третьем поколении. Есть такие кандидаты? Готовится кто-то для того, чтобы занять трон в случае чего?

– Конечно, есть кандидат из семьи – это сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Барышня очень амбициозная. Она последние два-три года играет большую роль в корейской политике и является, пожалуй, единственным, кроме самого Ким Чен Ына, публичным политиком. То есть человеком, который может делать заявления явно от своего имени, а не зачитывая полученные сверху и согласованные сто пятьдесят раз распечатки. Но, с другой стороны, не надо забывать, что она женщина, а это минус в патриархальном обществе. Она довольно молода, даже очень – ей где-то порядка 35 лет. И у нее просто в силу биографии нет хороших связей с силовыми структурами. А если начнется борьба за власть, то исход этой борьбы будут решать, по хорошо нам известному обыкновению, именно военные. Военные решили исход борьбы за власть в Советском Союзе после Сталина, известно, кто арестовывал Берию. И военные решили судьбу борьбы за власть в Китае после смерти Мао. Именно решительные действия Народно-Освободительной армии Китая позволили изолировать вдову Мао Цзэдуна и "банду четырех". Так что нужны связи с силовиками, а у Ким Ё Чжон этих связей особых нет. Так что я бы не говорил с полной уверенностью, что преемником обязательно будет именно она. Королевская кровь – это преимущество, но есть у нее и некоторые серьезные проблемы.

Есть какие-то достаточно известные генералы – тот же Чхве Рён Хэ. По слухам, Ким Ё Чжон, кстати, замужем за его сыном. Но, знаете, в таких делах родственные связи не всегда помогают. Могут вполне себе драться за власть и другие родственники генерала. И у них тоже есть свои шансы. Но пока Ким Ё Чжон действительно представляется наиболее вероятным кандидатом. Думаю, что если дойдет дело до реальной замены Ким Чен Ыну, то она, скорее всего, и станет преемником.

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон встречается с теперь уже бывшим премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном, 2018 год

Фото: AFP

Возвышение Ким Ё Чжон, скорее всего, связано с двумя вещами. Во-первых, Ким Чен Ын более активно, чем его отец Ким Чен Ир, продвигает на высшие посты в стране своих родственников. Есть такая у него тенденция. Во-вторых, иметь представителя семьи рядом в качестве наследника на всякий случай (это пока наследники настоящие не подрастут, они все еще очень маленькие), это, наверное, разумная мера предосторожности. И с точки зрения интересов правящего семейства, и с точки зрения интересов страны, между прочим, тоже. Потому что хорошая потасовка обычно хуже плохого правительства.

Но я бы, повторяю, ни в коем случае не стал с этим спешить. Потому что по всем признакам мы скоро увидим Ким Чен Ына. Может быть, не очень хорошо он будет выглядеть, если у него действительно, как многие говорят, была операция и прошла она не очень хорошо. Но, я думаю, мы его увидим через несколько недель или, может быть, месяцев. И надеюсь, увидим похудевшим. Надо ему все-таки что-то с весом делать и в форму себя приводить.

– Но пребывание именно женщины на высшем государственном посту в КНДР, учитывая корейские патриархальные традиции, о которых вы упомянули, вы все-таки не исключаете?

– Конечно нет. Патриархальность, конечно, в Корее есть, она действительно свойственна современному северокорейскому сознанию. Южнокорейскому в меньшей степени, но тоже свойственна. В Южной Корее была женщина-президент, правда, кончила она не очень хорошо. Но была. И посты премьер-министра занимали женщины, и министр иностранных дел там сейчас весьма толковая женщина – Кан Гён Хва.

На севере с этим хуже, но, в принципе, у Ким Чен Ына бабушка – Ким Чон Су – вполне себе входит в официальный пантеон, хотя она была практически неграмотной крестьянкой, которая в свое время стала женой молодого партизанского командира. И вот волею судеб она оказалась в итоге первой леди Северной Кореи.

Проверка температуры у студентов и преподавателей Технологического университета Пхеньяна в день возобновления занятий после каникул. 22 апреля 2020 года

Фото: АР

– Одной из возможных причин исчезновения Ким Чен Ына вы назвали ситуацию с коронавирусом. Вы предположили, что кто-то мог заболеть из его окружения, и он, соответственно, находится в режиме самоизоляции…

– Да.

– А как вообще Корея справляется с коронавирусом? Насколько ее внутреннее устройство помогает или мешает бороться с этой пандемией?

– Теоретически устройство очень помогает. Потому что северокорейская политическая система и система здравоохранения – это некий упрощенный, потому что денег много меньше, слепок с советской системы. Как говорится, привет наркому здравоохранения товарищу Семашко, который когда-то ее создал. Эта система, во-первых, изначально во многом нацелена на борьбу с эпидемическими заболеваниями. Она тесно связана со всякими санитарными службами. В ней традиционно большое внимание уделяется профилактическим и клиническим мероприятиям самого разного рода. Система, в общем, неплохо построена именно на случай такого кризиса.

Естественно, те, у кого начнется серьезная пневмония, те, кто в итоге будет нуждаться в этих аппаратах ИВЛ, о которых сейчас все говорят, им, конечно, глобально не повезло. Ничего такого в Северной Корее для рядового населения нет. Подобные устройства в КНДР есть, но в очень небольших количествах, в элитных клиниках, куда простого человека не примут ни при каких обстоятельствах. Но, с другой стороны, возможность контролировать распространение эпидемии у северокорейских властей очень хорошая. Вдобавок государство полицейское, а это означает, что если они примут решение изолировать какой-то район, где произошла вспышка, они это сделают, и сделают весьма эффективно. Поскольку никакой демократии в стране нет, никто там о правах человека говорить не будет, выступать против прививок не будет, ругаться на правительство не будет, а то еще хуже будет. Все понимают, что бывает в Северной Корее с теми, кто на правительство ругается. Поэтому примут решения молча и выполнят их дисциплинированно. Скажут всем сидеть дома – все будут сидеть дома. Будут голодать – значит, будут голодать, но на улицу не выйдут. Если сравнивать со странами, которые по доходам примерно Северной Корее соответствуют, скажем, Бангладеш и некоторые африканские страны победнее, то вы увидите, что там, конечно, ничего подобного провести не удастся. Там у властей нет таких возможностей, и слушать их никто не будет, и проконтролировать они ничего не смогут. В КНДР будут устраивать карантин, коли надо, отсекать – коли надо, отслеживать запросто все цепочки заражения. Это еще советская школа.

Да, кому-то не повезет, у кого-то будет серьезная пневмония, они умрут. Но, в общем и целом, контролировать распространение заболевания и довольно эффективно простейшими, дешевыми и доступными лекарствами лечить легкие и средние случаи северокорейцы могут великолепно.