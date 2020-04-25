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Фотофакт: Возле белорусских больниц устанавливают военные палатки

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  • 25.04.2020, 13:48
  • 5,316
Фотофакт: Возле белорусских больниц устанавливают военные палатки

Мест для больных коронавирусом катастрофически не хватает.

Во дворе Минской городской клинической инфекционной больницы установили военные палатки. Фото от читателя опубликовал телеграм-канал «Баста».

Журналистам канала также сообщили, что военные палатки возле Минской городской клинической инфекционной больницы – не единственные в городе.

Еще одно фото было сделано возле Детского хирургического центра, рядом с которым расположена Минская городская клиническая больница №1 и Минский городской клинический онкологический диспансер.

«Врачи говорят, что сооружения - элементы мобильного госпиталя», - пишет читатель «Басты».

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