«Две напарницы слегли с COVID-19, мама работает почти круглосуточно» 25.04.2020, 13:57

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Рассказ дочери витебского медика о ситуации в госпитале.

Жительница Витебска, мать которой работает в Областном клиническом онкологическом диспансере, пишет о ситуации в госпитале, сообщает телеграм-канал «Баста»:

«Новости от мамы. Это ее фото. Две напарницы слегли с короной тесты подтвердились. Мама работает почти круглосуточно. Привозят еду из кафе, подгузники тоже носят по 13 часов. Медики спят в палатах. Им выделили весь этаж. Маму не видели давно».

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