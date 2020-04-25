«По дороге одна за другой едут скорые и катафалки»: репортаж из Столбцов
- 25.04.2020, 14:26
Коронавирус бушует в городе и перекинулся на окрестные деревни.
По официальной статистике, Минская область занимает третье место в Беларуси по количеству зараженных COVID-19. Минздрав не дает данные по отдельным районам, но жители Столбцов всерьез озабочены ситуацией в своем городе — больница переполнена больными с пневмониями, умерших хоронят в закрытых гробах, но в свидетельствах о смерти не пишут коронавирус. В городе дезинфецируют подъезды и дороги, а по центральным улицам один за другим ездят автомобили скорой помощи, пишет tut.by.
В Столбцах живет почти 17 тысяч жителей, в Столбцовском районе — около 40 тысяч. Город находится в 80 км от Минска, здесь крупный железнодорожный и автомобильный транспортный узел, многие горожане каждый день ездят на работу в столицу.
«Нам же говорили, все хорошо, не надо паниковать»
Первые случаи коронавируса здесь были зафиксированы еще в начале апреля. Кто был «нулевым пациентом», точно неизвестно, но у одной из первых вирус подтвердился у кондуктора местного автопарка. Почти две недели, говорят жители Столбцов, не ходили автобусы, поскольку водители и другие сотрудники как контакты первого и второго уровня были изолированы. Даже сейчас движение не восстановлено на 100%. Выручают местные службы такси.
— Нам же говорили, все хорошо, не надо паниковать, — рассказывает местная жительница, которую встречаем в центре пустынного города. — И до сих пор так говорят, только мы видим, как по дороге одна за другой скорые ездят и катафалки ритуальных услуг. Не было никогда такого в Столбцах. Люди умирают, но причину смерти указывают не коронавирус, а например, пневмонию. При этом умерших хоронят в закрытых гробах, родственники даже по-человечески проститься не могут с близким человеком.
Среди прохожих хватает и тех, кто ходит без масок. Молодые парни стоят в очереди на сдачу экзамена в ГАИ и видно, что маска для них простая формальность.
— Мы нормально себя чувствуем, у нас никто не болеет и мы ничего не боимся. Маски надели, потому что без масок нельзя сесть в машину, такие правила теперь.
Пенсионер лет 80 спешит на автовокзал, на нем ни маски, ни перчаток.
— Ай, не буду яго гэтага насіць, на што мне! Во, бягу на аўтобус, паеду ў вёску сваю, пагляджу, што там. Я адзін застаўся, усе мае памерлі. Дома сядзець? Як жа!
— Всем сказано: сидите дома, но пенсионеры продолжают гулять, — говорит продавец продуктового магазина. — Заходят в магазин, походят-походят, и выходят, даже не покупают ничего. Спрашивается: чего вы ходите, если знаете, что в Столбцах уже умирают люди, причем умирают по-жи-лы-е! И ведь ходят без масок, без перчаток.
— Но людей на улицах стало меньше, хотя по телевизору пока не показывают, что у нас тут очаг, — говорит ее коллега. — Раньше люди приходили в магазин каждый день — 300 граммов колбасы купят, половинку хлеба. Теперь ходят раз-два в неделю, покупают с запасом. Месяц назад был ажиотаж, закупали массово крупы, тушенку, но когда увидели, что магазины продолжают работать, успокоились.
Один из местных магазинов предложил доставку продуктов на дом, но по словам сотрудников, услугой мало кто пользуется, хотя привозят покупки бесплатно.
— Заказов немного. В магазин в основном отправляют детей и внуков, — говорит продавец. — А заказывают продукты в основном декретницы, которым не с кем оставить детей, и вот, чтобы не тащить самим сумки, оформляют заказ.
С 7 апреля в Столбцах начали обрабатывать дезсредствами дороги, подъезды остановки. Обработали и райисполком, среди чиновников тоже есть зараженные коронавирусом.
— Честно говоря, у нас переболело многовато людей, сейчас постепенно уже возвращаются на работу, — говорит сотрудница предприятия, которое занималось обработкой. — Они сами толком не знают, чем переболели, часть дома лечилась, часть в больнице. Пик у нас был в середине апреля, наверное. Вчера, говорят, за день было пять могил. Сегодня — семь. Мы все ходим на работу, дети ходят в детский сады и школы, официально у нас все хорошо.
— Говорят, что вирус оседает на землю, люди могут потом на обуви принести домой, поэтому даже дороги обрабатываем, — говорит ее коллега. — Там, где подтвержден коронавирус, обрабатывается не только подъезд, но и квартира. Мы молодого возраста, поэтому выходим на улицу. Надеемся, что мы бессимптомно перенесли вирус.
— Первое время люди стебались, когда видели меня в маске и в перчатках, — говорит сотрудник банка. — Но теперь, смотрю, многие уже стали носить. Просто пока это было в Минске, люди думали, нас это не касается. Но как же не касается, если у нас полгорода на работу в Минск ездит? А студенты, а дети и внуки, которые приезжают на выходные? Сейчас уже люди даже в машине маски не снимают.
— Больница переполнена, не было у нас столько пневмоний раньше, людей увозили в другие города — в Воложин, в Солигорск, потому что у нас уже мест не нет. Сколько у нас тут официально коронавируса, нам не говорят. Знакомые из больницы передают, под сто случаев, в реанимации люди тоже лежат. На днях один за другим стали умирать, за два дня уже под десять смертей, — говорит местный житель. — Больные есть и среди медиков.
Забрали в больницу, а через неделю похоронили
Коронавирус давно вышел за границы города, зараженные, контакты есть и в деревнях — Шашки, Деревная, Вечеторово, Великий Двор, Хотовка и др.
— В нашей деревне всего пару домов, где постоянно живут люди, и всем им за 80 лет, — говорят дачники, которые приехали в Столбцовский район на самоизоляцию. — Мы уехали из Минска, хотели изолироваться, потому что думали, что сюда уж точно вирус не доберется. Но сегодня похоронили нашу 81-летнюю соседку. В прошлую пятницу ее с температурой забрали в больницу, в реанимации лежала, и вот, через неделю ее не стало. Дочка умершей жила в Столбцах, у соседей по лестничной клетке обнаружили коронавирус, поэтому и ее забрали в больницу. А она до этого, не зная, навестила свою маму в деревне. А мама встречалась со своей соседкой, вместе в бане мылись, кто ж знал про вирус! И получилось, что и соседка заболела, ее тоже увезла скорая. Моем руки, в автолавку ходим в маске. Уже не знаешь, где и подцепишь этот вирус, думали, до Хотовки он не доберется, здесь же глушь какая, а оно вот как вышло.
— Умершей поставили причину смерти — сердечная недостаточность, — говорит еще одна жительница деревни. — Но сказали — сжечь все вещи. Хоронили ее в мешке и в закрытом гробу. Мы как соседи только с улицы простились, даже не подходили. В понедельник приедет санстанция обработать дом, при сердечной недостаточности таких мер не принимают.
— Моя бабушка умерла от коронавируса в Столбцах, а дедушка с коронавирусом сейчас в реанимации в Воложине, мы ему даже не сказали про смерть бабушки, боимся, он не вынесет такой удар, — рассказала Светлана Лобач. — Бабушке недавно исполнился 71 год. Она была активная и жизнерадостная женщина — ходила в костел, работала продавцом в торговом центре. Все началось с легкого недомогания, пришел врач, сказал, что ничего страшного, прописал противовирусное и антибиотики. Когда состояние ухудшилось, моя мама подняла панику, бабушку забрали в больницу, где сделали снимок — двусторонняя пневмония. Она лежала в реанимации, две недели была на аппарате ИВЛ. Первый тест на коронавирус не подтвердился, потом пришел положительный результат. Вскоре ухудшилось состояние и у деда, его увезли уже в Воложинскую больницу, в Столбцах ведь уже не было мест. У бабушки не было серьезных заболеваний, а вот у дедушки — сахарный диабет. Врачи в Столбцах сказали, что нужен препарат «Плаквенил» (гидроксихлорохин), мол, если можете, найдите. И мы нашли в Германии, просили родственников доставить эти таблетки, но это заняло пять дней. После обеда 21 апреля нам сказали, что состояние бабушки ухудшилось, ее реанимируют, а примерно в шесть вечера сообщили, что она умерла. Знаем, что на следующий день умерла и ее соседка по палате. В документах написана причина смерти — сердечная недостаточность. Но врачи говорили нам — у нее коронавирус, у дедушки — коронавирус, моя мама как контакт первого уровня была на самоизоляции. Хоронили бабушку в закрытом гробу, даже одеть ее не разрешили, положили в черный запаянный пакет. На кладбище были мои родители и тетя. Разве с сердечной недостаточностью запрещают прощаться с родными? Мы сейчас очень боимся за деда!
Tut.by известно, что в начале 20-х чисел апреля в Столбцах умерло по крайней мере шесть пациентов с диагностированным COVID-19, однако официально причина смерти указана иная, не коронавирусная инфекция.
В день отправляют по 50 проб на коронавирус, а иногда и по 100
Проблему признавала и главврач Столбцовской районной больницы Светлана Глебко, 18 апреля, накануне православной Пасхи, она сообщила местной газете «Прамень»:
— По решению главного управления здравоохранения Миноблисполкома на базе нашей районной больницы открыт госпиталь на 134 места. Для этих целей перепрофилированы практически все отделения. Количество больных пневмонией не уменьшается. Поэтому я прошу жителей района строго соблюдать режим самоизоляции. В это время необходимо отложить все дела, которые приведут вас к обществу. Нужно отказаться от встреч с друзьями, пожатия рук, объятий — одним словом, устранить все контакты.
— Людей на службах было в раза три меньше, — говорят местные. — Но церкви и костелы ведь открыты, поэтому кто хотел, мог пойти.
Заместитель главврача Столбцовской районной больницы Людмила Некрылова сообщила , что сейчас ситуация в районе «стабильная». Пик пришелся на 14−15 апреля, спустя две недели после выявления первых случаев заражения. Озвучить цифру, сколько в районе зараженных коронавирусом и сколько больных пневмонией, специалист отказалась, сославшись, что такую информацию имеет право озвучивать только Минздрав.
— Было много больных, которые изначально не придавали значения симптомам, думали, это банальный вирус, и лечились, как говорится, бабушкиными методами. За медицинской помощью они обратились, когда состояние уже ухудшилось. Мы опрашивали пациентов, выясняли все контакты, чтобы отследить распространение вируса. И первое время пациентов действительно увозили и в другие больницы, сейчас уже всех доставляют в Столбцы. На базе нашей больницы работает шесть инфекционных отделений, пациенты с подтвержденным коронавирусом отделены от тех, у кого только предполагается заболевание. Каждый случай вирусной пневмонии мы рассматриваем как вероятный случай COVID-19, всем делаем тесты, бывает, по 50−60 тестов день, а бывает и по 100, пробы каждый день отправляем в Минск.
Субботник пройдет по расписанию
Начальник отдела идеологической работы райисполкома Дмитрий Слесарчик говорит, что не владеет информацией, сколько зараженных коронавирусом в Столбцах, но ситуация, по его словам, под контролем. Уже вторую неделю в городе каждый день обрабатывают дезсредствами тротуары, дороги, рынки, подъезды. По городу развесили плакаты и листовки с просьбой выполнять рекомендации Минздрава — соблюдать правила гигиены, ограничить социальные контакты. При этом никакой «удаленки» в городе нет, даже сотрудники райисполкома, где также есть зараженные коронавирусом, продолжают ходить на работу. Правда, для посетителей теперь вход закрыт — дальше первого этажа людей не пускают, на столе стоят ящики, где можно оставить обращение чиновникам, в случае необходимости сотрудники спускаются на первый этаж.
— Волонтеры и соцработники доставляют продукты и лекарства пожилым людям, — отмечает Дмитрий Слесарчик. — Средств индивидуальной защиты хватает с запасом, к пошиву масок, а теперь и костюмов для медиков подключились местные КБО и райпо, сейчас в запасе более 22 тысяч масок. Ограничена работа кафе и ресторанов, отменены все массовые мероприятия, концерты и дискотеки. Ни юбилеи, ни свадьбы временно не проводятся.
— В Пинске и Барановичах на въезде стоят посты ГАИ, сотрудники санстанции меряют температуру прибывающим. В Столбцах планируют принять такие же меры?
— Насколько мне известно, такой вопрос не рассматривался.
— Состоится ли субботник?
— В этом году мы проводим субботник по желанию, город у нас чистый, поэтому кто хочет, тот и выйдет на субботник. Мы как сотрудники исполкома будем работать возле ФОКа, с соблюдением всех мер предосторожности. Хочу отметить, что город живет и работает в штатном режиме.