«По дороге одна за другой едут скорые и катафалки»: репортаж из Столбцов 25.04.2020, 14:26

Фото: tut.by

Коронавирус бушует в городе и перекинулся на окрестные деревни.

По официальной статистике, Минская область занимает третье место в Беларуси по количеству зараженных COVID-19. Минздрав не дает данные по отдельным районам, но жители Столбцов всерьез озабочены ситуацией в своем городе — больница переполнена больными с пневмониями, умерших хоронят в закрытых гробах, но в свидетельствах о смерти не пишут коронавирус. В городе дезинфецируют подъезды и дороги, а по центральным улицам один за другим ездят автомобили скорой помощи, пишет tut.by.

В Столбцах живет почти 17 тысяч жителей, в Столбцовском районе — около 40 тысяч. Город находится в 80 км от Минска, здесь крупный железнодорожный и автомобильный транспортный узел, многие горожане каждый день ездят на работу в столицу.

Фото: tut.by

«Нам же говорили, все хорошо, не надо паниковать»

Первые случаи коронавируса здесь были зафиксированы еще в начале апреля. Кто был «нулевым пациентом», точно неизвестно, но у одной из первых вирус подтвердился у кондуктора местного автопарка. Почти две недели, говорят жители Столбцов, не ходили автобусы, поскольку водители и другие сотрудники как контакты первого и второго уровня были изолированы. Даже сейчас движение не восстановлено на 100%. Выручают местные службы такси.

Фото: tut.by

— Нам же говорили, все хорошо, не надо паниковать, — рассказывает местная жительница, которую встречаем в центре пустынного города. — И до сих пор так говорят, только мы видим, как по дороге одна за другой скорые ездят и катафалки ритуальных услуг. Не было никогда такого в Столбцах. Люди умирают, но причину смерти указывают не коронавирус, а например, пневмонию. При этом умерших хоронят в закрытых гробах, родственники даже по-человечески проститься не могут с близким человеком.

Среди прохожих хватает и тех, кто ходит без масок. Молодые парни стоят в очереди на сдачу экзамена в ГАИ и видно, что маска для них простая формальность.

Фото: tut.by

— Мы нормально себя чувствуем, у нас никто не болеет и мы ничего не боимся. Маски надели, потому что без масок нельзя сесть в машину, такие правила теперь.

Пенсионер лет 80 спешит на автовокзал, на нем ни маски, ни перчаток.

— Ай, не буду яго гэтага насіць, на што мне! Во, бягу на аўтобус, паеду ў вёску сваю, пагляджу, што там. Я адзін застаўся, усе мае памерлі. Дома сядзець? Як жа!

Фото: tut.by

— Всем сказано: сидите дома, но пенсионеры продолжают гулять, — говорит продавец продуктового магазина. — Заходят в магазин, походят-походят, и выходят, даже не покупают ничего. Спрашивается: чего вы ходите, если знаете, что в Столбцах уже умирают люди, причем умирают по-жи-лы-е! И ведь ходят без масок, без перчаток.

— Но людей на улицах стало меньше, хотя по телевизору пока не показывают, что у нас тут очаг, — говорит ее коллега. — Раньше люди приходили в магазин каждый день — 300 граммов колбасы купят, половинку хлеба. Теперь ходят раз-два в неделю, покупают с запасом. Месяц назад был ажиотаж, закупали массово крупы, тушенку, но когда увидели, что магазины продолжают работать, успокоились.

Фото: tut.by

Один из местных магазинов предложил доставку продуктов на дом, но по словам сотрудников, услугой мало кто пользуется, хотя привозят покупки бесплатно.

— Заказов немного. В магазин в основном отправляют детей и внуков, — говорит продавец. — А заказывают продукты в основном декретницы, которым не с кем оставить детей, и вот, чтобы не тащить самим сумки, оформляют заказ.

Фото: tut.by

С 7 апреля в Столбцах начали обрабатывать дезсредствами дороги, подъезды остановки. Обработали и райисполком, среди чиновников тоже есть зараженные коронавирусом.

— Честно говоря, у нас переболело многовато людей, сейчас постепенно уже возвращаются на работу, — говорит сотрудница предприятия, которое занималось обработкой. — Они сами толком не знают, чем переболели, часть дома лечилась, часть в больнице. Пик у нас был в середине апреля, наверное. Вчера, говорят, за день было пять могил. Сегодня — семь. Мы все ходим на работу, дети ходят в детский сады и школы, официально у нас все хорошо.

Фото: tut.by

— Говорят, что вирус оседает на землю, люди могут потом на обуви принести домой, поэтому даже дороги обрабатываем, — говорит ее коллега. — Там, где подтвержден коронавирус, обрабатывается не только подъезд, но и квартира. Мы молодого возраста, поэтому выходим на улицу. Надеемся, что мы бессимптомно перенесли вирус.

— Первое время люди стебались, когда видели меня в маске и в перчатках, — говорит сотрудник банка. — Но теперь, смотрю, многие уже стали носить. Просто пока это было в Минске, люди думали, нас это не касается. Но как же не касается, если у нас полгорода на работу в Минск ездит? А студенты, а дети и внуки, которые приезжают на выходные? Сейчас уже люди даже в машине маски не снимают.

Фото: tut.by

— Больница переполнена, не было у нас столько пневмоний раньше, людей увозили в другие города — в Воложин, в Солигорск, потому что у нас уже мест не нет. Сколько у нас тут официально коронавируса, нам не говорят. Знакомые из больницы передают, под сто случаев, в реанимации люди тоже лежат. На днях один за другим стали умирать, за два дня уже под десять смертей, — говорит местный житель. — Больные есть и среди медиков.

Забрали в больницу, а через неделю похоронили

Фото: tut.by

Коронавирус давно вышел за границы города, зараженные, контакты есть и в деревнях — Шашки, Деревная, Вечеторово, Великий Двор, Хотовка и др.

— В нашей деревне всего пару домов, где постоянно живут люди, и всем им за 80 лет, — говорят дачники, которые приехали в Столбцовский район на самоизоляцию. — Мы уехали из Минска, хотели изолироваться, потому что думали, что сюда уж точно вирус не доберется. Но сегодня похоронили нашу 81-летнюю соседку. В прошлую пятницу ее с температурой забрали в больницу, в реанимации лежала, и вот, через неделю ее не стало. Дочка умершей жила в Столбцах, у соседей по лестничной клетке обнаружили коронавирус, поэтому и ее забрали в больницу. А она до этого, не зная, навестила свою маму в деревне. А мама встречалась со своей соседкой, вместе в бане мылись, кто ж знал про вирус! И получилось, что и соседка заболела, ее тоже увезла скорая. Моем руки, в автолавку ходим в маске. Уже не знаешь, где и подцепишь этот вирус, думали, до Хотовки он не доберется, здесь же глушь какая, а оно вот как вышло.

Фото: tut.by

— Умершей поставили причину смерти — сердечная недостаточность, — говорит еще одна жительница деревни. — Но сказали — сжечь все вещи. Хоронили ее в мешке и в закрытом гробу. Мы как соседи только с улицы простились, даже не подходили. В понедельник приедет санстанция обработать дом, при сердечной недостаточности таких мер не принимают.

Фото: tut.by

— Моя бабушка умерла от коронавируса в Столбцах, а дедушка с коронавирусом сейчас в реанимации в Воложине, мы ему даже не сказали про смерть бабушки, боимся, он не вынесет такой удар, — рассказала Светлана Лобач. — Бабушке недавно исполнился 71 год. Она была активная и жизнерадостная женщина — ходила в костел, работала продавцом в торговом центре. Все началось с легкого недомогания, пришел врач, сказал, что ничего страшного, прописал противовирусное и антибиотики. Когда состояние ухудшилось, моя мама подняла панику, бабушку забрали в больницу, где сделали снимок — двусторонняя пневмония. Она лежала в реанимации, две недели была на аппарате ИВЛ. Первый тест на коронавирус не подтвердился, потом пришел положительный результат. Вскоре ухудшилось состояние и у деда, его увезли уже в Воложинскую больницу, в Столбцах ведь уже не было мест. У бабушки не было серьезных заболеваний, а вот у дедушки — сахарный диабет. Врачи в Столбцах сказали, что нужен препарат «Плаквенил» (гидроксихлорохин), мол, если можете, найдите. И мы нашли в Германии, просили родственников доставить эти таблетки, но это заняло пять дней. После обеда 21 апреля нам сказали, что состояние бабушки ухудшилось, ее реанимируют, а примерно в шесть вечера сообщили, что она умерла. Знаем, что на следующий день умерла и ее соседка по палате. В документах написана причина смерти — сердечная недостаточность. Но врачи говорили нам — у нее коронавирус, у дедушки — коронавирус, моя мама как контакт первого уровня была на самоизоляции. Хоронили бабушку в закрытом гробу, даже одеть ее не разрешили, положили в черный запаянный пакет. На кладбище были мои родители и тетя. Разве с сердечной недостаточностью запрещают прощаться с родными? Мы сейчас очень боимся за деда!

Фото: tut.by

Tut.by известно, что в начале 20-х чисел апреля в Столбцах умерло по крайней мере шесть пациентов с диагностированным COVID-19, однако официально причина смерти указана иная, не коронавирусная инфекция.

В день отправляют по 50 проб на коронавирус, а иногда и по 100

Проблему признавала и главврач Столбцовской районной больницы Светлана Глебко, 18 апреля, накануне православной Пасхи, она сообщила местной газете «Прамень»:

Фото: tut.by

— По решению главного управления здравоохранения Миноблисполкома на базе нашей районной больницы открыт госпиталь на 134 места. Для этих целей перепрофилированы практически все отделения. Количество больных пневмонией не уменьшается. Поэтому я прошу жителей района строго соблюдать режим самоизоляции. В это время необходимо отложить все дела, которые приведут вас к обществу. Нужно отказаться от встреч с друзьями, пожатия рук, объятий — одним словом, устранить все контакты.

— Людей на службах было в раза три меньше, — говорят местные. — Но церкви и костелы ведь открыты, поэтому кто хотел, мог пойти.

Фото: tut.by

Заместитель главврача Столбцовской районной больницы Людмила Некрылова сообщила , что сейчас ситуация в районе «стабильная». Пик пришелся на 14−15 апреля, спустя две недели после выявления первых случаев заражения. Озвучить цифру, сколько в районе зараженных коронавирусом и сколько больных пневмонией, специалист отказалась, сославшись, что такую информацию имеет право озвучивать только Минздрав.

— Было много больных, которые изначально не придавали значения симптомам, думали, это банальный вирус, и лечились, как говорится, бабушкиными методами. За медицинской помощью они обратились, когда состояние уже ухудшилось. Мы опрашивали пациентов, выясняли все контакты, чтобы отследить распространение вируса. И первое время пациентов действительно увозили и в другие больницы, сейчас уже всех доставляют в Столбцы. На базе нашей больницы работает шесть инфекционных отделений, пациенты с подтвержденным коронавирусом отделены от тех, у кого только предполагается заболевание. Каждый случай вирусной пневмонии мы рассматриваем как вероятный случай COVID-19, всем делаем тесты, бывает, по 50−60 тестов день, а бывает и по 100, пробы каждый день отправляем в Минск.

Фото: tut.by

Субботник пройдет по расписанию

Начальник отдела идеологической работы райисполкома Дмитрий Слесарчик говорит, что не владеет информацией, сколько зараженных коронавирусом в Столбцах, но ситуация, по его словам, под контролем. Уже вторую неделю в городе каждый день обрабатывают дезсредствами тротуары, дороги, рынки, подъезды. По городу развесили плакаты и листовки с просьбой выполнять рекомендации Минздрава — соблюдать правила гигиены, ограничить социальные контакты. При этом никакой «удаленки» в городе нет, даже сотрудники райисполкома, где также есть зараженные коронавирусом, продолжают ходить на работу. Правда, для посетителей теперь вход закрыт — дальше первого этажа людей не пускают, на столе стоят ящики, где можно оставить обращение чиновникам, в случае необходимости сотрудники спускаются на первый этаж.

Фото: tut.by

— Волонтеры и соцработники доставляют продукты и лекарства пожилым людям, — отмечает Дмитрий Слесарчик. — Средств индивидуальной защиты хватает с запасом, к пошиву масок, а теперь и костюмов для медиков подключились местные КБО и райпо, сейчас в запасе более 22 тысяч масок. Ограничена работа кафе и ресторанов, отменены все массовые мероприятия, концерты и дискотеки. Ни юбилеи, ни свадьбы временно не проводятся.

— В Пинске и Барановичах на въезде стоят посты ГАИ, сотрудники санстанции меряют температуру прибывающим. В Столбцах планируют принять такие же меры?

Фото: tut.by

— Насколько мне известно, такой вопрос не рассматривался.

— Состоится ли субботник?

— В этом году мы проводим субботник по желанию, город у нас чистый, поэтому кто хочет, тот и выйдет на субботник. Мы как сотрудники исполкома будем работать возле ФОКа, с соблюдением всех мер предосторожности. Хочу отметить, что город живет и работает в штатном режиме.