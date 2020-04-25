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Эксперт об искусственном происхождении коронавируса: В Ухане это - обыденное дело

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  • 25.04.2020, 14:57
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Эксперт об искусственном происхождении коронавируса: В Ухане это - обыденное дело

Вопрос о причастности уханьской лаборатории к пандемии COVID-19 остается открытым.

На просторах интернета появилось любопытное исследование-расследование CEO исследовательской компании Youthereum Genetics, вице-президента фонда «Наука за продление жизни» Юрия Дейгина. В нем вопрос о том, а действительно ли новый коронавирус SARS-CoV-2 является природной мутацией, совершившей переход от летучих мышей через панголинов – к человеку, остается открытым. Так в чем же дело? Неужели автор считает, что взбесившийся коронавирус синтезировали в лаборатории? Журналисты kp.ru обратилась к ученому и предпринимателю за разъяснениями.

- Пока что, у нас нет неопровержимых доказательств ни в одну, ни в другую сторону. Я уверен, что расследование того, откуда взялся этот вирус, нужно продолжать, - говорит Юрий Дейгин. – Изначально я сразу отметал любую гипотезу по поводу лабораторного происхождения вируса как безосновательную конспирологию. Наверно, это просто был рефлекс, выработанный годами выслушиваний различных антинаучных бредней и теорий заговора. Но в данном случае, как оказалось, задуматься тут есть о чем. Ведь и правда весьма подозрительно, что вспышка вируса началась в Ухане, далеко не самом крупном городе, но в котором находится главный китайский институт вирусологии, который десятилетиями изучает те самые коронавирусы летучих мышей. Причем не только изучает, но и систематически создает их синтетические вариации, которые затем тестирует на животных. Это та самая лаборатория, которая в 2013 году помогла установить, откуда возник первый вирус SARS – они нашли его близкого предка в пещерах летучих мышей в Юньнани, примерно за 2000 км от Уханя. Кстати, та же лаборатория, по их словам в 2020 году, практически там же нашла такого же предка и нынешнего SARS-CoV-2, причем еще в 2013 году, но до вспышки COVID-19, они геном того образца полностью не расшифровывали.

Юрий Дейгин рассказал, что он изначально не склонен трактовать какие-либо совпадения с точки зрения конспирологии. Поэтому долгое время придерживался той точки зрения, что эта вспышка, как и большинство эпидемий в прошлом, возникла из-за случайных природных мутаций.

Юрий Дейгин в студии Радио "Комсомольская правда".

- И вот, придерживаясь такой научно обоснованной позиции, в какой-то момент я ввязался в споры со сторонниками различных теорий заговоров. В ходе изучения темы, чем глубже я погружался в деятельность коронавирусологов за последние 15–20 лет, тем ярче видел, что создание ровно таких химер, как вирус SARS-CoV-2, у вирусологов из того же института в Ухане было обыденным делом, - говорит Юрий Дейгин. - SARS-CoV-2, по мнению биологов, которое я изучил подробно, очень похож на вирус-химеру, основанный на штамме RaTG13, характерном для летучих мышей, у которого в шиповидном белке место связывания с рецептором (RBM) заменено с летучемышиного на панголиний, и вдобавок врезан особый участок из 4-х аминокислот, создавший furin cleavage site, который, как ранее выяснили вирусологи, значительно расширяет «репертуар» вируса в плане того, в чьи клетки он может проникать. Скорее всего, именно благодаря этому новому фуриновому сайту (furin cleavage site), новый вирус-мутант и сумел перескочить с исходных носителей на людей.

С учетом тех высот, которых сегодня достигла генная инженерия, продолжает Юрий Дейгин, синтетически собрать SARS-CoV-2 по вышеописанной методике не составляет труда. Ведь вирусологи, включая руководителя коронавирусного направления в Уханьском институте вирусологии Ши Чжэнли, такими вещами уже неоднократно занимались. Заменой RBM у одного вида вируса на RBM из другого (работа) группы Ши Чжэнли от 2007 года), так и добавлением нового фуринового сайта, способного дать специфичному к одному виду животных коронавирусу возможность начать использовать рецептор ACE2 (ангиотензин-превращающий фермент 2) других видов.

Однако ученые-вирусологи, уважаемые в общемировом научном сообществе, считают, что нет оснований считать химерную конструкцию CoV2 рукотворной – по их мнению, все наблюдаемые особенности вируса, скорее всего, возникли случайно. Например, в журнале Nature была опубликована статья с подробным изложением того, что вирус SARS-CoV-2 нерукотворный. Если кратко резюмировать почему, то потому, что до его появления не было известно каких-либо близких штаммов, которые могли бы быть взяты за основу для врезки RBM из вируса панголина. Также авторы считают, что компьютерное моделирование связывания вируса с человеческим рецептором показывает, что дизайн вируса не является наиболее оптимальным – можно было сделать и лучше, и тогда бы вирус был еще более вирулентным (более ядовитым, патогенным, - прим. ред.).

- В итоге, изучив все точки зрения, и тех, кто выступает за рукотворность вируса, и тех, кто доказывает его природное происхождение, я пришел для себя к такому выводу: сбрасывать со счетов возможность лабораторной природы вируса пока рано. Уже много лет вирусологи по всему миру работают над созданием клонов различных вирусов. Такие исследования идут в десятках лабораторий разных стран. Уханьская лаборатория – один из лидеров этой области, там ученые очень давно занимаются коронавирусами, востребованной темой после эпидемий SARS и MERS. – говорит Юрий Дейгин. – Что может помочь снять подозрения с уханьской лаборатории? Например, более подробная информация о том самом штамме RaTG13, а в идеале, проверка независимой лабораторией расшифровки генома тех образцов, из которых группа Ши Чжэнли его выделила в 2013 году и заново в 2020-ом.

Фото: REUTERS

Меньше всего мне бы хотелось вызвать какой-то негатив по отношению к ученым и исследователям, которые хоть и занимаются рискованной наукой (в США, например, в 2014 году был введен мораторий на создание химерных или улучшенных конструкций вирусов, но затем в 2017 году мораторий был снят), но это, безусловно, научная работа, одобренная мировым сообществом. Если даже лабораторная утечка произошла, скорее всего, вины ученых в этом нет. Вариантов много: например, обслуживающий персонал лабораторий мог продать лабораторных животных на тот же рынок, и если говорить о панголинах, то они чрезвычайно ценятся в китайской народной медицине – могли части умершего панголина вместо утилизации быть подпольно куда-то проданы? Но пока такие гипотезы, конечно, ничем не подкреплены. Поэтому давайте дождемся новых данных, прежде чем принимать ту или иную сторону в этой ситуации.


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