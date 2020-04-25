Врач из Барановичей: Пусть министр посмотрит, как люди падают в обморок в больницах 5 25.04.2020, 14:59

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Город буквально «горит» от коронавируса.

Сегодня, 25 апреля, в Барановичах должен быть министр здравоохранения Владимир Караник. Но почему в субботу? Местные врачи удивлены и раздражены, сообщает «Радыё Рацыя» .

«Я хотел бы спросить министра здравоохранения, почему он едет в субботу. Почему он не приходит в понедельник, не идет в инфекционные отделения и смотрит, как мы задыхаемся и как люди в очередях ждут своего приема и падают в обморок, теряют сознание. Почему он не хочет этого видеть?», - заявил один из медиков.

По словам врачей, в Барановичах ситуация с коронавирусом очень серьезная, город буквально «горит». Об этом свидетельствуют посты с участием врачей и милиции, выставленные на въезде и выезде из города.