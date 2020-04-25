Дед на субботнике

Дед на субботнике23
- Виктор Горбачев
- 25.04.2020, 15:17
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Очень больной человек опирается на клюку и еле-еле двигается.
Да-да. Это именно он. Гражданин Лукашенко в день республиканского субботника «работает» на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.
Прямо надрывается. Подальше от людей и летающего вируса. Поближе к природе.
Глядя на эту фотографию, не поверил. Но присмотрелся. Ба! Да это же тот, кто «чуть вышебога»! А подумалось, что очень больной человек опирается на клюку и еле-еле двигается. А это «оно» саженцы высаживает. О как!
Это же надо вот так сфотографировать. Захотел бы, не получилось. И это его личные фотографы так его представляют. Нарочно и не придумаешь. Ай да пресс-секретарь и пресс-служба! Зачет! Значит? Значит есть наши в тылу врага! Ой, чувствую, сливает дедушку окружение!
Совсем зачах «лидер» от десятилетий «усиленного» труда. Все к земельке тянет. А он все «мачо» прикидывается.
Ну-ну.
Виктор Горбачев, «Фейсбук»