Названы автомобили, которые почти никогда не ломаются 4 25.04.2020, 15:20

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Эксперты из Германии составили рейтинг самых надежных авто.

В список вошли продаваемые на европейском авторынке модели, которые, по словам специалистов, практически не ломаются. Авторами рейтинга стали сотрудники организации TUV, сообщает cursorinfo.co.il.

Критерием стало число посещений сервисных центров за последние годы.

На вершине рейтинга оказался кроссовер Mercedes-Benz GLC. Владельцы именно этого автомобиля реже всего посещали станции технического обслуживания за последние 2-3 года.

Стоит отметить, что в списке оказались еще пять моделей Mercedes-Benz. Речь идет о SLC/SLK, A-Class, B-Class, C-Class и E-Class Coupe.

Однако высокие места в рейтинге заняли не только автомобили Mercedes. Так, в десятку вошли Audi A1 и Porsche 911. Единственной моделью, которая не была произведена в Германии, но тоже попала в список, является Mazda CX-3.

Лидерами антирейтинга надежности оказались Citroen Berlingo, Renault Logan и Renault Duster.