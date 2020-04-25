Белый дом рассматривает возможность долгосрочного ограничения иммиграции в США 3 25.04.2020, 15:44

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Автор проекта — советник Трампа.

23 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении права на въезд иммигрантов в страну сроком на 60 дней. По данным Washington Post, на самом деле это долгосрочная стратегия Белого дома, пишет «Новое время».

Старший политический советник Трампа Стивен Миллер, который отвечает за иммиграционную политику, в off-the-record разговоре с журналистами сообщил, что президентский указ откроет путь к более широким и долгосрочным изменениям, даже несмотря на то, что 60-дневные меры были публично охарактеризованы как «пауза», сообщает издание.

«Когда вы приостанавливаете въезд нового иммигранта из-за рубежа, вы также еще больше снижаете иммиграцию, потому что нарушаются цепочки последующей миграции. Так что выгода для американских рабочих со временем растет», — сказал Миллер, подчеркнув, что решение является частью долгосрочной стратегии, а не рассматривается только как временная мера.

Трамп действительно допустил во время одного из своих публичных выступлений, что по истечении двух месяцев со дня вступления в силу указа тот может быть пересмотрен, а мера по ограничению иммиграции в США продлена, пишет WP.

И хотя действие указа не распространяется на иммигрантов, которые уже живут, работают и хотят остаться в США законным способом, введенная Белым домом мера блокирует другие категории иммигрантских виз, которые Трамп называет «цепной миграцией» (в частности, виза по воссоединению семьи).

Указ о приостановлении процессов иммиграции в Соединенны Штаты был принят как «временная пауза», вызванная тяжелой ситуацией вокруг пандемии коронавируса.