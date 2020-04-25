Коронавирус в Барановичах: ситуация вышла из-под контроля 7 25.04.2020, 15:52

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Все стационары переполнены людьми с пневмониями.

Telegram-канал "Баста!" уже писал о вспышке коронавируса в гимназии №4 в Барановичах. Сегодня читатели рассказали об очаге коронавируса в гимназии №2 и Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

"Работаю во 2-й гимназии города Барановичи, у нас слег учитель биологии, официальный диагноз - пневмония. При этом у нас "все нормально, нет причин для беспокойства". Я не знаю что делать, мы же все контакты - и учителя и ученики", - пишет один из учителей гимназии №2.

"Учитель биологии из 2-й гимназии Барановичей с начала недели на больничном с пневманией", - рассказал еще один учитель.

"Коронавирусом заболели как минимум один медработник из Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии, диагноз подтвержден официально. Это человек, который контактировал с множеством разных людей по своей работе, с медиками и простыми гражданами. Мы все в опасности" - пишет источник из Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии

"По последним данным, в Барановичах проведено только 293 теста, для нашего города это ничто, - пишет читатель из Барановичей. - Я плохо себя чувствую, хотела сама за деньги сделать тест на Covid-19, но мне ответили, что это не возможно, а бесплатно - только по показаниям. Они что, не видят, что происходит?"

"У нас ситуация вышла уже из-под контроля, - пишет сотрудник одной из больниц города. - Я медик и общаюсь со всеми медработниками. Заложены все стационары пневмониями. Заболели врачи и медсестры. Особенно не хватает медперсонала в хирургии, травматологии.

В Кожно-венерологическом диспансере тоже медсестры неопытные для лечения пневмоний. В помощь единственному врачу-дерматологу прислали врача-терапевта, который работает первый год после интернатуры. Завтра приезжает к нам министр здравоохранения. Уже все готовятся рапортовать, что все чудесно и хорошо".

"Коронавирус подтвержден у главного санитарного врача Барановичей и его заместителя", - пишет читатель.

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