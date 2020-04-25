Прыжок на грабли 3 Кирилл Сазонов

25.04.2020, 15:59

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Кирилл Сазонов

Кремлевские мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус.

Если вам надоело наступать на грабли – попробуйте на них прыгнуть. У меня такое ощущение, что Кремль сейчас именно такую стратегию развивает. Вопреки горьким урокам. То есть кремлевские мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Кастанеды, наверное, перечитали. В настоящий момент в отношении РФ действуют санкции за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Похоже, ребятам показалось мало, и они хотят получить трибунал за применение химического оружия. А это уже совсем другой приговор…

Понятно, что украинцы (кроме отдельных предельно упоротых с рассказами о гражданской войне на Донбассе) давно не питают никаких иллюзий про честь, совесть и какие-то правила для российских военных. Пытки, расстрел пленных, нарушение соглашений, трусливые отказы признать правду – насмотрелись. Украина воюет с ними шестой год и прекрасно знает – враг жестокий и абсолютно беспринципный. Но в Ливии эти ребята отличились даже на этом фоне.

Итак, признанное мировым сообществом правительство национального согласия Ливии обвинило российских наемников из ЧВК Вагнера в применении химического оружия в столице страны Триполи. По словам министра внутренних дел Ливии Фатхи Башага, российские наемники, воюющие на стороне генерала Халифы Хафтара, используют нервно-паралитический газ в боях в районе Салах ад-Дин на юге города.

Кремль будет традиционно доказывать, что «ихтамнет» и «я не я и ЧВК не моя». Насколько это сработает для трибунала – вопрос дискуссионный. Минимальный результат – виновными признают всех участников, командиров, организаторов и спонсоров этой ЧВК. Для РФ это значит требования о выдаче и санкции при отказе. Максимум – трибунал признает связь ЧВК с Кремлем и санкции прилетят просто огромные. В любом случае для РФ это выбор между «хреново» и «очень хреново». Плюс, развязывает руки всем, кто воюет с РФ и ее сателлитами. Очень важный для Украины плюс – общественный резонанс не нуждается в решении трибунала и европейским политикам будет очень сложно объяснять избирателю необходимость сотрудничества с людоедами.

Кирилл Сазонов, site.ua