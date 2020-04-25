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В Докшицах бессимптомно болевшая COVID-19 медсестра детского сада заразила более 30 человек

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  • 25.04.2020, 16:11
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В Докшицах бессимптомно болевшая COVID-19 медсестра детского сада заразила более 30 человек

Среди них — дети.

Медсестре детского сада в Докшицах был поставлен диагноз Covid-19. Болезнь проходила безсимптомно, в результате у 30 человек – детей и их родителей – подозревают заражение, пишет Telegram-канал "Баста!"

"Детский сад №3 по адресу Докшицы, улица Черняховского, 7А, относящийся к ПМК-48, закрыт на карантин. Заболевшая медсестра заразила более 30 детей, их родителей и обслуживающий персонал - поваров, нянечек, воспитателей", - написал читатель "Басты!".

Редакция канала связалась с работницей детсада №3 в Докшицах, она подтвердила информацию и рассказала подробности.

"Информация точная, вчера закрыли детский садик на карантин, медсестра абсолютно бессимптомно болела, как оказалось, - сказала она. - Взяли тест у нее, показал Covid-19. Она работала, никаких жалоб не было. Что касается детей и родителей, то о количестве зараженных никто не знает, ведь тесты так просто не делают. Точно есть детки с признаками заражения. Садик только вчера закрыли на карантин, потому что только вчера стал известен результат теста нашей медсестры.

Контактов понятно у нее было много - и с работниками, и к детям она выходила, поэтому я думаю, что мы еще услышим о том сколько от будет зараженных из деток и их семей. Сейчас мы, все, кто работал с ней. на самоизоляции, мы же все контактные".

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