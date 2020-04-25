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Как в Столбцах прощаются с умершими от коронавируса

  • 25.04.2020, 16:47
  • 3,770
Как в Столбцах прощаются с умершими от коронавируса
Фото: «Радыё Свабода»

Их хоронят в закрытых гробах.

Жители Столбцов рассказали и показали, как проходит прощание с умершими от коронавируса, пишет Telegram-канал "Баста".

"Вот как проходит прощание с человеком, умершим от коронавируса. Гроб из машины не доставали, не открывали, родственники стоят на растоянии от машины, остальные вдалеке. Кто-то в маске, кто-то без нее. Священника возле подъезда не было. Простояли где-то час", - пишет читатель Telegram-канала.

"Скорые и катафалки ездят по городу каждый день. На Северном кладбище на Ивенецкой по десять новых могил каждый день. Хоронят в закрытых гробах, к могиле подпускают только близких родственников. Тех, кто заражен и еще жив, увозят в другие районы – в Марьину Горку, Солигорск, Слуцк, потому что в нашей больнице мест нет даже на коридорах", - рассказал другой житель Столбцов.

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