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Фотофакт: Резиденция Лукашенко, которую он называет «обычным деревянным домом»

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  • 25.04.2020, 17:02
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Фотофакт: Резиденция Лукашенко, которую он называет «обычным деревянным домом»

Как оказалось, дом в Лясковичах — не один.

На субботнике Лукашенко рассказал, как у него появился дом в Лясковичах Петриковского района, пишет «Салiдарнасць».

— Очень много было критики: «ён нас цягне туды, у чарнобыльскую зону». Чарнобыльскія эти шляхи под таким лозунгом проходили. «Мы тут в чистом Минске»... — рассказал он. — Тогда я Степану говорю: «Тут построишь мне дом, и я буду здесь жить, каждую весну, когда очень якобы опасно». Посевная начинается отсюда. И я отсюда каждую весну начинал свою жизнь. Вот в чем была история так называемой «рэзідэнцыі прэзідэнта». Обычный деревянный дом, который крестьяне здесь построили, и я до сих пор живу в этом доме.

Еще в 2013 году Наша Ніва описывала полесскую резиденцию Лукашенко в Лясковичах на берегу Припяти: несколько маленьких коттеджей и одно здание большей площади хорошо видны с прогулочных теплоходов.

Похожее описание было у блогера NEXTA в публикации о резиденции в Лясковичах (в августе 2019 года): здесь есть не только большой «хозяйский» дом с несколькими спальнями и каминным залом, но и три двухэтажных особняка поменьше. Вот как выглядит «обычный деревянный дом, построенный крестьянами» для Лукашенко:

В публикации блогера NEXTA также упоминалось, что в резиденции «Лясковичи» есть баня, бассейн, бильярд и даже собственный крытый спорткомплекс.

Отметим, что после того, как блогер опубликовал снимки резиденции, прошло более восьми месяцев, и за это время не последовало опровержения со стороны официальных структур.


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