В Украине испытали новую ракету: поразила цель с первого пуска 7 25.04.2020, 17:22

Максимальная точность «Ольхи-М» — cвыше 100 километров.

В Украине на полигоне Алибей в Одесской области сегодня, 25 апреля, успешно испытали ракету Ольха-М, которая поразила цель с первого выстрела.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

«На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты Ольха-М: Попадание точно в цель с первого пуска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ольха-М — проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.