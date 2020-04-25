В Минске скорые забирают студентов из общежития БНТУ 2 25.04.2020, 17:28

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Общежитие закрыто на карантин с 9 апреля.

Из общежития №6 Белорусского национального технического университета на улице Якуба Коласа, 26 в Минске сегодня снова забирали студентов, зараженных коронавирусом. У здания в 13.00 было три "скорых", пишет Telegram-канал "Баста!".

Общежитие закрыто на карантин с 9 апреля, когда коронавирус был подтвержден у одной из студенток.

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