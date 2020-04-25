Сдвиг по фасаду 1 Светлана Балашова

25.04.2020, 17:41

За последние пять лет белорусская строительная сфера потеряла более 50 000 рабочих.

Красивые слова и счастливые лица на рекламных плакатах, рекомендующих приобрести квартиру, со своей задачей справляются. Однако часто получается, что самым популярным стройматериалом становится монтажная пена: опрятный дом при ближайшем рассмотрении оказывается не таким уж безукоризненным, а новоселье будет грустным праздником — многочисленные огрехи строителей видны как на ладони.

А ведь большинство дольщиков буквально завязывались узлом, чтобы получить в столице вожделенные «метры»: продали свои прежние квартиры, машины, влезли в кабалу долгов и кредит…

Кто б в строители пошел?

За последние пять лет строительная сфера потеряла более 50 000 рабочих. В конце 2019 года, выступая в Бресте, Александр Лукашенко признал, что в стране далеко не всегда хватает средств, чтобы занять строителей. Он подчеркнул, что агитирует за то, чтобы «мы сохранили строительные коллективы».

К слову, в Белорусском союзе строителей уже не первый год говорят о кризисе в отрасли, указывая на то, что резко падает престиж строительной профессии. В последние годы идет серьезный отток специалистов: лучшие рабочие уезжают на заработки за границу. Глава союза, заслуженный строитель Беларуси Николай Шеремет написал вице-премьеру Владимиру Кухареву обстоятельное письмо, больше похожее на крик души.

В письме отмечается: строительная отрасль Беларуси находится в кризисном состоянии. Наблюдается резкое сокращение численности персонала, в первую очередь квалифицированных кадров. Строительные профессии «стареют». Средний возраст рабочих составляет 40—45 лет. Выпускники профессиональных учебных заведений не пополняют ряды рабочих строительных специальностей, набравшись опыта на стройках, отправляются искать работу за пределами страны. Это явление напрямую связано с зарплатами строителей: в Беларуси они в 1,3—2,4 раза ниже, чем у российских, в 1,8—3,3 ниже, чем у польских, и в 1,7—5,8 раза ниже, чем у литовских.

Но даже повышение «строительных» зарплат не смогло стабилизировать ситуацию с квалифицированными специалистами в отрасли и сдержать их отток за границу. Можно утверждать, что одна из основных угроз в современном строительном комплексе Беларуси — нехватка кадров, от рабочего до руководителя любого ранга. На снижение качества строительства также влияет тот факт, что во время выбора организации для разработки проекта государственные органы в первую очередь смотрят на цену контракта, а не на квалификацию генерального подрядчика. Желание несмотря ни на что снизить стоимость строительства приводит к многочисленным проблемам.

Вот несколько мнений из интернета.

«Прораб Вася»:100-квартирный жилой дом стоит 3,5 млн долларов при себестоимости 2,3 млн. Куда девается разница? Ну не на зарплату же строителям!

Анатолий Родионов: Нас всех, и не только строителей, ожидает крылатая фраза из фильма «Свадьба в Малиновке»: «Если и дальше все так пойдет, то мы все разбежимся в разные стороны!». Не выдерживают белорусские строители нашей социалистической стабильности — уезжают в капиталистическую неизвестность, где их уважают и платят хорошие деньги.

Сергей_Михасев_TALKS60: Локомотив экономики — строительство — встал на запасный путь, поэтому можно забыть о нормальных зарплатах в отрасли. Меньше денег руководству страны нужно тратить на бесконечные праздники и прочую ерунду, а в первую очередь платить людям.

Застройщика испортил «квартирный вопрос»

Трудно поверить, но в Минске разрушается все больше новостроек. В марте 2020 года по улице Выготского,39 средь бела дня от сквозняка рухнула одна из внутренних стен (как пишут во все инстанции жильцы), или «стена отслоилась» (как утверждает УКС). В домах по улице Белорусской, 15 и 17 обвалился фасад. По всему дому по проспекту Независимости, 168 пошли трещины, в десятках квартир «посыпались» ремонты. На Грибоедова,1 — проблемы с плитами перекрытия… Список разрушающихся домов быстро пополняется. Знатоки на форумах утверждают, что это — только верхушка айсберга, и сама проблема будет нарастать. Оптимисты напоминают: у новостроек есть гарантийный срок. Так что, граждане, не спите в шапку, шевелитесь, пока он не истек и есть повод взглянуть в бесстыжие глаза застройщика. Пессимисты откровенно грустят: гарантия на дом меньше, чем на матрас в ИКЕЕ, — всего 5 лет.

— Самое интересное, что гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие из-за «неправильной эксплуатации объекта», — уточняет практикующий адвокат Юрий Демидовский. — Именно поэтому представители застройщика новоселам рассказывают, что блочную кладку разорвало, потому что они «сделали подвесные потолки, расширили дверной проем или повесили кондиционер и бойлер». Мол, этого не было в проекте, неправильно эксплуатируете.

— Юрий Васильевич, обычно жильцы пытаются подключить к решению проблем председателя жилищного товарищества собственников…

— Председатель отвечает только за общее имущество — подъезды, лестничные клетки и так далее. Чья-то квартира — не зона его ответственности. Он тут может только посочувствовать и подсказать порядок направления жалоб. И будет крупной удачей, если проблему удастся решить до окончания гарантийного срока. Но проблемы могут вылезать и позже. Например, тот же дом с трещинами на проспекте Независимости, 168 сдали в эксплуатацию более десяти лет назад, гарантия на него оказалась два года. Теперь застройщик, государственный, кстати, советует жителям потребовать от товарищества собственников нанять специализированную организацию, которая оценит глубину проблемы. Короче, надо всем жильцам сброситься на экспертизу.

— На мой взгляд, это выглядит странно: строители «накосячили», застройщик «не заметил», дольщики получили бракованный товар, дома разрушаются — ответственных нет. Неужели никто не контролирует это вот все?

— Контролирует Госстройнадзор. Его основная функция — контроль за строительством и выдача заключений о «соответствии объекта требованиям безопасности и эксплуатационной надежности». Госстройнадзор в любой момент может прийти на стройку, изучить, наказать, заставить исправить.

Но надо напомнить, что бывший директор департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Сергей Бобко за взятки приговорен к 13 годам колонии, его соратник и жена — к 8 годам, друг семьи получил 9 лет колонии усиленного режима. Главный контролер за приличную мзду принимал в Минске в эксплуатацию здания и дома, построенные с нарушениями. Список жилья, которое он принял, так никто и не увидел. Провели ли повторные обследования всего, за что Бобко получил «откупные», неизвестно.

— В общем, у нас и здесь уникальная ситуация, в которой только и остается, что советовать дольщикам смотреть, за что они отдают деньги…

— Будем надеяться, что лет через 10—15 у нас будут строить жилье цивилизованно, как, к примеру, в Германии. Там жильцы действительно несут ответственность за капремонт своих домов. Правда, дома его не требуют уже через год-два после сдачи. Там нет «долевки», нет квартир-полуфабрикатов, у подрядчиков в голове не укладывается, что можно отступить от технологии или украсть цемент для собственной дачи или гаража. Там строительный надзор и вовсе частный, его гарантии — его репутация.

Исправить нельзя оставить

В январе 2020 года Александр Лукашенко поддержал проект указа об ограничении рентабельности застройщиков в 5%, если те продают квартиры через «долевку» или через жилищные облигации.

— Подавляющее большинство застройщиков в Беларуси строит жилье именно таким образом, — поясняет эксперт рынка недвижимости Георгий Туманян. — Суть в том, что будущие жильцы сами частями финансируют строительство многоэтажки во время ее возведения. Застройщик получает, по сути, беспроцентные займы, а будущие жильцы — более привлекательную цену, нежели на готовое жилье.

— А почему все так не любят «долевку»?

— Во-первых, даже выплатив всю сумму за свое долгожданное жилье, можно столкнуться с постоянными переносами сроков сдачи дома, при этом не получая от застройщика никакой компенсации. Во-вторых, можно и вовсе попасть в историю, когда вы выплатите солидную сумму за квартиру, а застройщик обанкротится. Дом станет долгостроем, завершать его придется государству, и вы, возможно, заплатите за жилье еще сверху. Поэтому многие люди, если и влезают в «долевку», то идут к проверенным застройщикам с именем. Но и тут никто не может дать гарантий. А вдруг на этапе стройки к хозяину фирмы возникнут вопросы у силовиков? Учитывая вертикальную систему управления во многих компаниях, это может повлиять на их работу и поставить под угрозу ваши перспективы получить квартиру в срок. Вообще, долевое строительство — хорошая база для тех бизнесменов, кто начинает строить без денег и без опыта. А если еще может получить приличную землю в Минске — большая удача: главное — довести строительную готовность дома до 15%. Теперь можно привлекать деньги дольщиков, отдавая банку кредит, который был взят на строительство фундамента и первого этажа.

Не нравится коммерческая «долевка» и государству, потому что неудачные примеры типа «Тамбаза» порождают социальное напряжение и даже пикеты под окнами Мингорисполкома. Еще один момент: многие застройщики говорят, что потенциальные новоселы-долевики — одна из самых проблемных категорий покупателей. Большинство руководителей коммерческих строительных компаний понимают, что в нынешних экономических условиях и при нынешних ставках по кредитам — это единственно возможный способ работы, если ты не способен спокойно построить дом за свои деньги, а потом продать в нем квартиры. Вывод грустный: нормально работать с рентабельностью в 5% могут только госзастройщики, имея большой объем загрузки, не вкладывая средства в развитие и модернизацию. Частникам с такой рентабельностью можно работать разве что в межсезонье: для поддержания оборотных средств и чтобы не распустить штат грамотных специалистов. Это значит, что при принятии указа в озвученном виде, застройщики сами откажутся от «долевки» и жилищных облигаций. Начнут строить за свои деньги.

— Вроде бы всем от этого хорошо!

— Самая большая проблема в том, что застройщики начнут искать лазейки, новые схемы работы или пойдут за кредитами в банки, где их дают далеко не под 5% годовых. Жилье будет однозначно дорожать.

Светлана Балашова, «Свободные новости»