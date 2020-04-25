Россия установила антирекорд по смертности от COVID-19 15 25.04.2020, 17:53

5,930

Фото: РИА «Новости»

Общее число летальных исходов в стране выросло до 681.

За минувшие сутки в России умерли 66 человек, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает оперативный штаб. В предыдущий раз рекордный прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом в стране был зафиксирован 24 апреля, когда скончались 60 человек, пишет РБК.

Больше половины всех летальных исходов (366) зафиксировано в Москве. За последние сутки в столице скончался 41 пациент. Как рассказали накануне в оперштабе, пациентам было от 34 до 92 лет. Десять из них страдали сахарным диабетом. У умерших были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, вирусный гепатит и лейкоз.

Общее число летальных исходов в стране выросло до 681, заболевших — до 74 588 (из них за сутки 5966), выздоровели 6250 человек.