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ВОЗ: Нет никаких доказательств, что у выздоровевших есть иммунитет к коронавирусу

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  • 25.04.2020, 18:19
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ВОЗ: Нет никаких доказательств, что у выздоровевших есть иммунитет к коронавирусу

Антитела вырабатываются, но у некоторых их очень мало.

На данный момент не существует убедительных доказательств, что у пациентов, выздоровевших от COVID-19, вырабатывается устойчивый иммунитет к повторному заражению коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 24 апреля, пишет "Гордон".

"Некоторые правительства высказали предположение, что обнаружение антител к SARS-CoV-2 может служить основанием для выдачи "паспорта иммунитета" или "сертификата об отсутствии риска", который позволил бы людям путешествовать или вернуться к работе, поскольку они защищены от повторного заражения. В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного инфицирования", – подчеркнули в ВОЗ.

Организация отмечает, что у людей, которые выздоровели от инфекции, действительно есть антитела к вирусу, однако "некоторые из выздоровевших имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови". Кроме того, на данный момент не проводилось ни одного специализированного исследования о том, обеспечивает ли присутствие антител к SARS-CoV-2 устойчивый иммунитет.

Также ВОЗ указывает на неточность тестов, которые выявляют антитела к SARS-CoV-2: они могут давать как ложноотрицательный результат, так и ложноположительный (таким образом, человек, не болевший COVID-19, может быть ошибочно идентифицирован как имеющий иммунитет). Кроме того, подчеркивает ВОЗ, экспресс-тесты должны отличать SARS-CoV-2 от других коронавирусов. "Четыре вида коронавирусов человека вызывают простуду и широко распространены. Остальные два – это вирусы, вызывающие ближневосточный респираторный синдром [MERS] и острый респираторный синдром [SARS]", – напомнили в организации.

В ВОЗ заявили, что проведение тестирования на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2 "имеет решающее значение для понимания степени и факторов риска, связанных с инфекцией", однако эти исследования "не предназначены для определения того, являются ли выздоровевшие невосприимчивыми к повторным инфекциям".


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