Готовь бокалы: два полезных свойства красного вина 7 25.04.2020, 18:30

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Ученые порадовали новыми открытиями.

Здоровый образ жизни не сочетается с алкоголем, но тем не менее бокал красного сухого вина — неотъемлемая часть самой здоровой диеты, средиземноморской. Поэтому ученые продолжают изучать полезные свойства вина, а «Новое время» — рекомендовать достойные внимания образцы.

На этот раз ученые порадовали сразу двумя свежими открытиями, которые говорят о пользе, сопутствующей умеренному употреблению качественного красного вина. Что же нового узнали ученые о пользе красного вина?

1. Красное вино благоприятно для микрофлоры кишечника

Новое исследование показало, что употребление красного вина связано с улучшением микрофлоры кишечника.

Когда исследователи из Kings College London изучали влияние пива, сидра, красного вина, белого вина и алкоголя на кишечный микробиом в группе из 916 британских женщин, они обнаружили, что у тех, кто пил красное вино, была более разнообразная микрофлора кишечника. Этот результат наблюдался и в других исследованиях в Великобритании, США и Бельгии.

Микробиом кишечника — это экосистема микроорганизмов, которые населяют кишечник и, согласно гастроэнтерологам, играют важную роль во всех аспектах здоровья, от иммунитета и воспаления до настроения и психического здоровья.

Доктор Кэролайн Ле Рой, автор исследования, сказала в своем заявлении: «Хотя мы давно знаем о необъяснимых преимуществах красного вина для здоровья сердца, это исследование показывает, что умеренное потребление красного вина связано с большим разнообразием и более здоровым кишечной микробиоты, отчасти объясняя ее положительное влияние на здоровье».

Причем исследовательница делает акцент на умеренности: «Употребления красного вина изредка, например, раз в две недели, кажется достаточным для наблюдения эффекта», — утверждает доктор Ле Рой.

2. Борьба с возрастными заболеваниями

Красное вино — это не противовозрастное SPA и морщин на лице не разгладит. Но важными свойствами оно все же обладает, благодаря компоненту, который ученые не первый год изучают — ресвератролу.

Согласно свежему исследованию, опубликованному в Scientific Reports, ресвератрол в малых дозах имитирует гормон эстроген и запускает выработку антивозрастных белков, называемых сиртуинами, которые, в свою очередь, и помогают защитить от таких заболеваний, как диабет 2 типа, остеопороз, болезнь Альцгеймера и заболевания сердца.

«Исследователи давно интересуются сиртуинами, которые являются сигнальными белками, участвующими в таких процессах, как репарация ДНК и метаболическая регуляция, и молекулами пищи, которые активируют их», — рассказывает автор исследования доктор Генри Байеле (UCL Structural & Molecular Biology). — «Многочисленные исследования на животных показали, что эти белки могут продлить здоровую продолжительность жизни, предотвращая или замедляя начало заболевания. Но разработка эффективных лекарств или диетических добавок задерживалась из-за отсутствия общего понимания того, как именно они действуют в клетках организма». И вот одним из веществ, активирующих сиртуины, и оказался ресвератрол, который, как выяснилось, активирует передачу сигналов сиртуина через рецепторы эстрогена, имитируя эстрадиол, один из трех основных гормонов эстрогена.

Некоторые же активные вещества даже лучше, чем эстрогены, активируют передачу сигналов сиртуина. В их числе — изоликвиритигенин, который обнаруживается в солодке. Важно отметить, что не следует думать об эстрогене как о чисто «женском» гормоне: его производят как мужчины, так и женщины. Он участвует во многих функциях от аппетита до размножения и защищает от многих заболеваний. Ресвератрол, по словам, доктора Байеле, можно рассматривать как «растительный эстроген», которые может быть полезен для функций мозга, печени, скелетных мышц и костей, выполняя функции, которые обычно связаны с эстрогеном.

Однако, хотя ресвератрол в низких дозах и ведет себя как эстроген, доктор Байеле обнаружил, что в высоких концентрациях он действует как антиэстроген и обладает противоположным эффектом, подавляя передачу сигналов сиртуина.