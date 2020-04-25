В столбцовских больницах нет мест даже на коридорах 5 25.04.2020, 18:49

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: KP.BY

Больных будут перевозить в Марьину Горку.

Центральную районную больницу в Марьиной Горке готовят для приема пациентов с коронавирусом из Столбцовского района, пишет Telegram-канал "Баста!".

"По подтвержденной информации от сотрудников ЦРБ в Марьиной Горке больницу готовят для приёма больных с Covid-19 из Столбцовского района. Медики говорят, что поступило распоряжение, чтобы сократить большое скопление больных в Столбцовском районе", - сообщил читатель "Басты!" из Марьиной Горки.

Ранее эту информацию нам сообщали источники Telegram-канала из Столбцов.

"Тех, кто заражен и еще жив, увозят в другие районы – в Марьину Горку, Солигорск, Слуцк, потому что в нашей больнице мест нет даже на коридорах", - рассказал другой житель Столбцов.

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