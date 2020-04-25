Марюс Лауринавичюс: Лукашенко упрямо отрицает то, что коронавирус убивает белорусов 7 25.04.2020, 19:21

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Марюс Лауринавичюс

Фото: DELFI

Беларусь является частью российской системы распространения дезинформации.

Во время пандемии коронавируса ни Россия, ни Китай не прекращают попыток расширить свое влияние и подмять под себя общественное мнение западных стран. Лукашенко также играет в этом свою роль. Об этом сайт Сharter97.org поговорил со старшим аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом.

- Россия и Китай ведут информационную войну и несут ответственность за многие киберпреступления на территории ЕC и США. Активность Москвы и Пекина во время пандемии коронавируса пошла на спад или наоборот выросла?

- Активность этих двух стран не только не пошла на спад, но мы наблюдаем довольно новое явление. Последние отчеты, опубликованные в США, в которых исследуется деятельность товарищей с Востока, утверждают, что Россия, Китай и Иран часто объединяют силы для координированных действий по распространению дезинформации в западных странах. На данный момент активность этих стран в информационной сфере очень высока. Чего им удалось добиться? Точных данных о том, какой результат у всего этого информационного воздействия, пока что нет.

- Чего добиваются Пекин и Кремль? Зачем они выдают ложь за правду?

- Прежде всего они стараются ослабить Запад в широком смысле этого слова, укрепить позиции и проложить дорогу для экспансии. Китай и Россия претендует на то, чтобы быть глобальными игроками на мировой арене. Дезинформация является для них инструментом. Россия и Китай пытаются способствовать распространению паники в западных обществах. Также это могут быть действия, в результате которых снижается доверие общества к государственным институтам, властям, политикам.

Восточные товарищи спят и видят, что в результате их подрывной деятельности им удастся посеять недоверие и рознь между странами НАТО, Европейского Союза и демократического мира вообще.

Например, в начале пандемии коронавируса началась информационная кампания, чтобы доказать, что страны НАТО и ЕС не сотрудничают и не помогаю друг другу, дескать помощь оказывают только Россия и Китай.

Пекин, во-первых, активно пытается доказать, что не является виновным во вспышке и распространении пандемии коронавируса во всем мире. Во-вторых, китайские товарищи доказывают, что они лучше всех справились с пандемией коронавируса. Весь мир оказался в проигрыше, а они нет. Примеру КНР активно следует и Кремль.

Москве удалось провести операцию по глобальной дезинформации в Италии, когда российские военные самолеты доставили гуманитарную помощь итальянцам. Совершенно не важно то, что как сообщила позже итальянская пресса, около 80 процентов этой помощи оказалось бесполезной. Российским экспертам психологической войны удалось повлиять на общественное мнение жителей Италии.

За распространением теорий заговора о том, что за пандемией стоят западные фонды или миллиардеры, также стоят Китай и Россия.

Любой кризис для них является шансом более активно преследовать свои цели при помощи всех доступных средств. Точно также они бы сделали и во время любого другого кризиса.

- Получается, что символической помощи со стороны Китая и России хватило, чтобы изменить общественно мнение в Италии по отношению к этим странам?

- Не совсем так. Надо все-таки иметь в виду, что политические лидеры Италии занимали и занимают довольно снисходительные позиции по отношению к России и Китаю. Общественное мнение в Италии в целом ненамного отличается от мнения лидеров страны.

Нужно понимать, что российская помощь для Италии сама по себе так повлиять на общественное мнение итальянцев не могла. Эта заслуга принадлежит российским специалистам и экспертам, подготовившим и затем осуществившим спецоперацию по психологическому и информационному влиянию на одну из стран Евросоюза и НАТО.

- Литва тоже может оказаться целью для такой операции?

- Почему может? Она ей и оказалась. Несколько недель назад Литва получила гуманитарную помощь из Китая. В свою очередь российские самолеты доставили в Литву купленные нашим правительством в Китае средства защиты. Россия хотела показать, что «спасает весь мир».

К счастью, информация о том, что происходит, просочилась в средства массовой информации — все закончилось скандалом. И именно благодаря этому эстонский сценарий у нас не повторился. Эстония, после того как российские самолеты доставили купленные эстонцами средства защиты от вируса, подверглась информационной атаке со стороны Кремля в стиле «русские везут эстонцам маски и перчатки, а США — только ракеты Джавелин».

- Как не стать жертвой информационной войны?

- Самым лучшим и оптимальным средством является доступ к действительной информации, а не дезинформации.

- Какая роль во всем этом информационном хаосе принадлежит Беларуси?

- Думаю, что ни для кого не секрет что Беларусь — сателлит России. Да, время от времени она не соглашается по каким-то вопросам, но информационное пространство Беларуси и России фактически общее. Беларусь можно считать частью российской системы по распространению дезинформации по отношению к западным странам.

В отношении пандемии коронавируса Беларусь выбрала свой путь. Лукашенко упрямо отрицает то, что коронавирус убивает жителей страны. Плохо то, что Лукашенко удается донести свою позицию до официальных лиц западных стран.

Это и есть цель дезинформации и информационной войны, которую ведет с Западом авторитарные режимы. Они хотят убедить как можно больше политиков, экспертов и лидеров западного мира, повторяя нарративы и слова России, Китая, Беларуси или Ирана.