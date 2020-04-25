Как коронавирус атакует сосуды, сердце, мозг и кровь 6 25.04.2020, 19:34

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Инфекция может пробираться глубоко в организм человека.

Мы считаем Covid-19 респираторным вирусным заболеванием, полагая, что коронавирус просто поражает легкие. Но сейчас у ученых возникает все больше подозрений, что это не совсем так, поскольку в последние недели появилось множество медицинских статей, указывающих на то, что инфекция может пробираться глубоко в нашу кровеносную систему и даже в головной мозг, пишет издание The Telegraph (перевод — inosmi.ru).

«Мы видим множество болезней. У кого-то появляются тромбы, кого-то поражает инфаркт, у кого-то возникает почечная недостаточность», — говорит профессор Аджай Шах (Ajay Shah), работающий консультирующим кардиологом в госпитале Королевского колледжа Лондона.

«По-прежнему у нас много неизвестного. Но объем исследовательских усилий, нацеленных на то, чтобы точно понять, что именно происходит с больными Covid, просто феноменален», — отмечает Шах.

Так как же атакует вирус?

Нос и горло

Именно здесь начинается инфекция, когда вирус колонизирует верхнюю часть носового канала, зачастую лишая нас обоняния, а потом начинает опускаться в носоглотку.

Там много энзимов, известных как ACE2. Они позволяют шиповидным белкам на поверхности вируса прицепляться к рецепторам и быстро реплицироваться.

В этот момент пациент очень заразен, но симптомов болезни у него пока нет. Это одна из самых необычных и коварных уловок вируса: его носитель распространяет заразу, а сам даже не знает о том, что болен.

Легкие

Если иммунная система организма не убьет вирус на ранней стадии, он переместится вниз по дыхательному горлу и попадет в легкие.

И вот здесь-то вирус проявит свою отвратительную натуру. Он вторгнется в миллионы крошечных альвеолярных мешочков, и те воспалятся.

«Это то, что мы называем пневмонией, воспалением легочной ткани. Она мешает человеку получать должным образом кислород, она делает легкие влажными и тяжелыми», — рассказал профессор реаниматологии Данкан Янг (Duncan Young), работающий на кафедре клинической неврологии Наффилдского колледжа.

У некоторых пациентов в результате возникает синдром острой дыхательной недостаточности, а это крайне опасное состояние, когда содержание кислорода в крови снижается до угрожающего уровня.

«Можно спасти человека от смерти из-за нехватки кислорода, поставив ему аппарат искусственной вентиляции легких, — сказал доктор Янг, — но это не остановит инфекцию, она будет продолжаться. Человеку просто не дают умереть в надежде на то, что его иммунная система победит вирус».

К сожалению, у многих людей иммунная система слишком остро реагирует на инфекцию, вызывая гиперцитокинемию, когда организм по сути дела сам себя атакует.

«Это воспалительный процесс всего организма, вызывающий частое сердцебиение. Из-за этого кровеносные сосуды начинают пропускать жидкость, возникает нечто вроде волдырей. Это то, что вызывает почечную недостаточность у 20% людей, страдающих этим заболеванием, и возможно, что из-за этого у людей возникают проблемы с сердцем», — сказал доктор Янг.

«Поэтому когда пациент умирает в реанимации, это в основном смерть от гиперцитокинемии. Они умирают из-за отказа сразу нескольких органов, когда организм сдается».

Сердце и кровеносные сосуды

Легкие можно считать эпицентром Covid-19, однако ученые полагают, что вирус также проникает в сердечно-сосудистую систему, пробираясь глубоко в наши вены.

Как именно вирус атакует сердце и сосуды, остается загадкой, хотя эксперты считают, что инфекция может стать причиной образования тромбов, инфарктов и воспаления сердечной мышцы, поскольку вирус прицепляется к рецепторам ACE2 на клетках стенок кровеносных сосудов.

«У пациентов с Covid возникают признаки серьезных проблем с сердцем и сосудами, — сказал профессор Шах. — Мы видим, что у значительной части пациентов возникают тромбы в артериях, идущих в сердце».

В журнале JAMA Cardiology была опубликована одна работа, авторы которой сообщили, что у 20% из 416 госпитализированных в Ухане пациентов с коронавирусом были повреждения миокарда.

«Повышенная вероятность образования тромба является одной из черт тяжелой формы Covid, — добавил профессор Шах. — Мы видим, что у пациентов тромбы появляются повсюду, в том числе, в ногах и в легких».

Этим объясняется и то, почему болезнь тяжелее протекает у больных с диабетом и сердечными заболеваниями. У этих людей сердечно-сосудистая система уже испытывает повышенную нагрузку.

Печень

У значительного числа госпитализированных с Covid-19 отмечается повышенный уровень энзимов печени, а это говорит о повреждении данного органа. Но непонятно, чем вызвано такое повреждение: перевозбуждением иммунной системы, противовирусными препаратами или самим вирусом.

Почки

В тяжелых случаях Covid-19 может вызвать повреждение почек. Авторы одного исследования указывают, что у 27% из 85 госпитализированных пациентов в Ухане было обнаружено нарушение функции почек.

Непонятно, происходит ли это в силу того, что вирус атакует почки напрямую (в этом органе большое количество рецепторов ACE2), или же это реакция организма на что-то другое, скажем, на резкое падение кровяного давления.

Так или иначе, это существенно повысит спрос на аппараты для диализа.

Головной мозг

Врачи пока не очень хорошо понимают, как вирус воздействует на мозг, но исследования показывают, что у больных Covid-19 случаются инсульты, судорожные припадки, помутнение сознания и воспаление мозга.

«Наблюдения показывают, что многие пациенты поступают со спутанным сознанием, либо же помутнение сознания наступает у них позже. По сути дела, это признак того, что у них не все в порядке с головным мозгом», — сказал доктор Янг.

«Но мы не знаем, что это: непосредственное воздействие вируса на мозг или признак слишком низкого уровня кислорода».

Но одна группа японских исследователей сообщила об обнаружении следов вируса в спиномозговой жидкости больного Covid-19, у которого развился менингит и энцефалит. Это говорит о том, что вирус Sars-Cov-2 способен проникать в центральную нервную систему.

«Даже если болезнь начинается в легких, а это так и есть, она будет иметь явные последствия для других частей тела», — сказал профессор Шах.