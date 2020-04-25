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В Новополоцке медики массово заражаются коронавирусом

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  • 25.04.2020, 19:53
  • 2,567
В Новополоцке медики массово заражаются коронавирусом
Фото: belta

В больницах города есть пациенты, находящиеся в реанимации.

В Новополоцке коронавирусной инфекцией заразились 13 медиков.Об этом рассказали в выпуске новостей на местном телеканале "Звязда", сообщает "Еврорадио".

Раньше стало известно, что коронавирусную инфекцию подхватил главный врач поликлиники завода "Нафтан" Сергей Чубрик.

Всего в Новополоцкой центральной городской больнице на стационарном лечении — 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Несколько пациентов с подтвержденным COVID-19 лечатся дома. Их общее их число достигло 35, пишет сайт "Народные новости Витебска".

Также в больнице 65 пациентов с пневмониями. У 14 из них подтвержден коронавирус. 3 пациента с коронавирусной инфекций находятся в реанимации.


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