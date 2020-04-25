Вильнюс бесплатно предоставит площади под уличные кафе 25.04.2020, 20:25

В столице Литвы придумали, как помочь гастрономическому бизнесу.

Самоуправление Вильнюса решило в этом сезоне предоставить кафе и ресторанам бесплатные площади для работы на улице, сообщает «Новая газета Балтия» со ссылкой на мэрию литовской столицы.

«Мы понимаем всю сложность ситуации – надо обеспечить безопасное расстояние, а вильнюсские узкие улицы для этого не приспособлены. Поэтому мы дарим ресторанам городские площади, скверы и широкие улицы — ставьте там столики, работайте, сохраняйте рабочие места и живой город. Город поможет вам, чем сможет», — пояснил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Мэрия города опубликовала карту, на которой отмечены 18 мест, в том числе Ратушная площадь, улица Вокечю, площадь Европы, проспект Гедиминаса, а также другие места старого города. В отмеченных на карте местах рестораны и кафе смогут оборудовать террасы. Для этого нужно обратиться в муниципалитет по эл. почте gyvas@vilnius.lt до 29 апреля. Место будет предоставлено до конца сезона.

С 27 апреля в Литве снова заработают уличные кафе. Расстояние между столиками в кафе должно быть не менее двух метров. Расстояние от сидящих за столиками посетителей до пешеходных дорожек, окон домов, входов во дворы, подъезды — не менее метра.

Зайти в кафе могут только посетители в масках, за одним столиком разрешено сидеть не более чем вдвоем (исключение составляют члены одной семьи). Во время приема пищи посетителям разрешается снять маску.

Кафе на входе должны предоставить информацию о том, что людям из группы риска лучше не посещать заведения. Кафе также должны поощрять безналичный расчет и обеспечивать дезинфекцию поверхностей. Кроме того, мыть посуду необходимо будет водой температурой не менее 60 градусов.