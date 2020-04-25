Видеохит: В Нидерландах альпака приходят в гости к пенсионерам, чтобы им не было одиноко 25.04.2020, 20:34

Эти животные очень любят общение, а это как раз то, по чему соскучились люди на карантине.

Нидерландская компания Alpacas Zeelandia, которая организует экскурсии с альпака, решила поднять настроение пожилым людям на карантине, пишет журнал «Нож».

Сотрудники вместе с шестью альпака навещают пенсионеров, живущих в домах престарелых. Журналисты Ruptly сняли репортаж об одном из таких визитов.

Обитателей фермы зовут Аренда, Ада, Аафье, Амбер, Альфа и Бонн.

«Эти животные очень любят общение, а это как раз то, по чему соскучились наши постояльцы», — говорит Жаклин де Уинтер, директор дома престарелых в Мидделбурге, на юго-западе страны.

Из-за санитарных норм животных не пустили в помещение. Одни постояльцы познакомились с альпака в саду, другие понаблюдали за гостями из окна.

Альпака — дружелюбные и любопытные животные, которые привыкают к человеку. В отличие от верблюдов, альпака не плюются в людей.