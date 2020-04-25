Как санаторий под Каменцом превратился в очаг коронавируса 25.04.2020, 20:37

Сотрудников и отдыхающих госпитализируют десятками.

У врачей, работавших с пациентами из санатория "Белая Вежа" под Каменцом, диагностирован коронавирус. Сегодня в учреждение здравоохранения доставили еще 10 работников санатория. Почти все сотрудники Каменецкой центральной районной больницы - контакты первого уровня, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Диагноз Covid-19 одному из врачей поставили с третьего раза, два первых теста были отрицательными. Чувствует себя приемлемо, лежит у нас, - говорит сотрудник Каменецкой ЦРБ. - Мы тут все контакты первого уровня, работаем, заменить нас некем. У всех врачей взяты мазки.

Сегодня в больницу привезли еще десять человек из "Белой Вежи", работников. Сначала на снимки, потом – на госпитализацию. Все десять были на домашнем карантине, мазки брали раньше, Covid-19 подтвержден. Вообще, если к нам так будут завозить больных и дальше, то нам осталось недолго, слягут врачи все. У нас ведь всего три терапевта, один из них тоже уже лежит.

Главврач отказался от помощи в виде СИЗ, нам волонтеры привезли помощь, а он сказал, что у нас все есть. При этом, санитарки стирают одноразовые халаты и маски, респираторов практически нет, а те, что есть носятся до дыр".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.