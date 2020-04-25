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СМИ: Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии»

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  • 25.04.2020, 20:43
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СМИ: Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии»

Задержка в простой процедуре могла привести к серьезному заболеванию главы КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии» после того, как перенес операцию на сердце в начале апреля.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на японские СМИ, пишет «Новое время».

Сообщается, что китайский медик, отправленный в Северную Корею в составе команды для лечения лидера, считает, что задержка в простой процедуре привела к серьезному заболеванию вождя.

Северокорейские СМИ не упоминали о состоянии здоровья Кима и его местонахождении.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американская разведка проверяет полученную информацию о том, что Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после хирургической операции.

15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена.

Информация CNN появилась после сообщения южнокорейской интернет-газеты Daily NK, которая специализируется на Северной Корее.

По данным издания, Ким Чен Ын, вероятно, 12 апреля прошел процедуру, связанную с сердечно-сосудистой системой. Она понадобилась из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления».

Согласно информации, в настоящее время лидер КНДР восстанавливается на вилле в уезде Хянсан.


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