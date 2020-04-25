закрыть
25 апреля 2020, суббота, 23:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Фотофакт: Врач, которая спасает людей с коронавирусом, до, во время и после смены

12
  • 25.04.2020, 20:56
  • 9,661
Фотофакт: Врач, которая спасает людей с коронавирусом, до, во время и после смены

Эти фотографии говорят больше, чем слова.

Анастасия Степусь работает анестезиологом-реаниматологом в 6-й городской клинической больнице Минска. Она рассказала tut.by о своей работе во время пандемии коронавируса:

— Я работаю каждый день с понедельника по пятницу, плюс у меня есть ночные дежурства. Иногда полтора суток работаешь, идешь на ночь домой и с утра опять приходишь.

«Салiдарнасць» обратила внимание на то, как девушка выглядит до и после смены. Действительно, эти фотографии говорят больше, чем слова.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко идиот. Правду не спрячешь
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь Наталья Радина
Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип
Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич