Фотофакт: Врач, которая спасает людей с коронавирусом, до, во время и после смены 12 25.04.2020, 20:56

9,661

Эти фотографии говорят больше, чем слова.

Анастасия Степусь работает анестезиологом-реаниматологом в 6-й городской клинической больнице Минска. Она рассказала tut.by о своей работе во время пандемии коронавируса:

— Я работаю каждый день с понедельника по пятницу, плюс у меня есть ночные дежурства. Иногда полтора суток работаешь, идешь на ночь домой и с утра опять приходишь.

«Салiдарнасць» обратила внимание на то, как девушка выглядит до и после смены. Действительно, эти фотографии говорят больше, чем слова.