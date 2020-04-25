Родственник военнослужащего из Печей: Там коронавирус, спасайте своих пацанов 12 25.04.2020, 22:10

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фото с сайта: belnaviny.by

У солдат средств защиты нет до сих пор.

Telegram-канал "Баста!" уже писал о вспышке Covid-19 в войсковой части 20193 в Печах под Борисовом. С редакцией Telegram-канала связался родственник одного из военнослужищих и рассказал о том, какая там ситуация сейчас.

"307-я гвардейская школа подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений, войсковая часть 20193, - говорит он. - У них заложены на сегодняшний день все медпункты, их три. Лежат ребята как из этой части, так и из некоторых других. Парни также лежат в казармах. Всех, кто без признаков ОРВИ или пневмонии, вывезли на полигон, выставлены палатки там, поставлены печки. Там и живут, им только еду туда привозят. Те, что очень тяжелые, лежат в Борисове. Одного человека перевезли в Военный госпиталь в Минске. Это пневмонии, в основном, среди ребят есть очень тяжелые.

Всего у нас около пятидесяти медработников, из них большинство - медсестры. Есть и фельдшера, несколько врачей. Они не справляются. Сразу не хватало средств защиты. Маски, например, для медиков передавали жены офицеров, также помогали соседи, шили и передавали.

Сейчас получше, завезли средства защиты, но насколько их хватит - сказать сложно. Офицерский состав рот по этому поводу не открывает, есть негласный приказ молчать, якобы у нас "все в порядке". У солдат средств защиты нет до сих пор.

Пугает другое. Почему молчат больные и контактные солдаты, а особенно их матери? Ведь телефоны есть у большинства, родители знают, что есть угроза здоровью их сыновей. Почему они не бьют тревогу? Когда происходят какие-то рядовые случаи, родители мгновенно встают на дыбы и всеми силами защищают парней, а сейчас, когда их жизни и здоровье реально под страшной угрозой, они молчат. Ни слова, ни жалобы нигде в прессе нет, ничего. Очнитесь, спасайте своих пацанов!"

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