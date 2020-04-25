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Помпео: Космическая программа Ирана не является мирной

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  • 25.04.2020, 21:30
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Помпео: Космическая программа Ирана не является мирной
Фото: Getty Images

США прокомментировали запуск иранского спутника.

Запуск военного спутника, осуществленный на этой неделе иранским Корпусом стражей исламской революции, которую ранее США внесли в список террористических организаций, является свидетельством того, о чем администрация Дональда Трампа говорит уже долгое время: утверждения Ирана о том, что его космическая программа является мирной и гражданской – это фикция. Об этом в субботу заявил госсекретарь Майк Помпео, пишет «Голос Америки».

Запуск иранского спутника «ясно дает понять, что мы говорили все время: космическая программа Ирана не является ни мирной, ни полностью гражданской», говорится в заявлении Помпео.

Госсекретарь напомнил, что в феврале 2020 года глава национального космического агентства Ирана Мортеза Берари заявил, что Иран выступает за «использование космического пространства в мирных целях». Он также сказал, что «вся наша деятельность в области космоса прозрачна». На этой неделе министр информации Ирана заявил, что «космическая программа Ирана носит мирный характер».

«Последний военный запуск, который был разработан и проведен в тайне, доказывает, что эти заявления были ложью», - считает Помпео.

Ракета-носитель, с помощью которой был запущен иранский спутник, создана на основе технологий, идентичных и взаимозаменяемых с баллистическими ракетами, в том числе с межконтинентальными баллистическими ракетами, отмечает глава Госдепартамента.

Помпео призвал «все миролюбивые страны отказаться от разработки Ираном технологий, способных создавать баллистические ракеты, и объединиться, чтобы ограничить опасные ракетные программы Ирана».

Госсекретарь призвал все государства мира поддержать продление эмбарго ООН на обычные вооружения в отношении Ирана, срок действия которого истекает в октябре этого года. По словам Помпео, «нельзя допустить, чтобы ведущий мировой спонсор терроризма и антисемитизма в мире покупал и продавал обычные вооружения».

США также призвали Европейский союз наказывать физических и юридических лиц, участвующих в развитии иранской ракетной программы.


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