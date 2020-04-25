закрыть
25 апреля 2020, суббота, 23:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

«В классе 3% детей»: как работают школы после приказа Лукашенко начать занятия

32
  • 25.04.2020, 21:45
  • 6,646
«В классе 3% детей»: как работают школы после приказа Лукашенко начать занятия

Белорусских учителей просят говорить с родителями, чтобы они приводили детей в школу.

20 апреля после трехнедельных каникул дети вернулись в школу. Официально Минобразования разрешил тем, кто хочет, остаться дома. Для этого родителям надо было написать заявление и решить вопрос с тем, как ребенок будет получать знания. В Минобразования сказали, что школы готовы к тому, чтобы учить детей дистанционно. В каждом учреждении образования учить принялись по-разному, пишет kp.by.

Те, кто вернулся в школу, должны были быть в масках и с антисептиками. Такие рекомендации получили учителя перед началом четвертой четверти, а от них и родители - в вайбер-чатах. Но уже через пару дней ситуация изменилась.

- Во вторник, 21 апреля, нас вызвали на экстренное совещание, где объявили, что масочный режим для учащихся отменяется, - рассказывает педагог одной из школ Ольга (имя изменено). - Хотя за несколько дней до этого нам говорили, что вводится масочный режим для детей и учителей. Но учителям тоже сказали снимать маски. Объяснили тем, что это только нагнетает панику, дети боятся, что учителя в масках.

Что изменилось за пару дней, учителям не сказали. Просто факт: в понедельник всем быть в масках, а во вторник уже нет.

- Это не приказ - скорее, рекомендация. От Минобразования или нет, мы не знаем, - недоумевает Ольга. - Понятно, что ребенку сложно находиться в маске, детям могло и плохо становиться. Но в первый день большинство детей были в масках. Мы не давили на школьников, что ты должен прийти в маске и уйти в ней! Старались дистанцировать детей, чтобы между ними было расстояние, это было сделать несложно, потому что детей мало. Из-за того, что дети сидели далеко друг от друга, некоторые на уроках не надевали. Но на переменах дети все равно общаются, поэтому мы следили, чтобы они были в масках.

В понедельник вечером в эфире «Беларусь-1» вопрос прокомментировал замминистра образования.

- Масочный режим как таковой (совсем недавно проводил совещание со всеми областями и городом Минском) необязателен. Никто не понуждает несовершеннолетнего быть в школе в маске, - прокомментировал Александр Кадлубай.

«В классе 3% детей. И сейчас их меньше, чем было в первый день после каникул»

В среду, после нового распоряжения, ситуация в школе выглядела так:

- Некоторые из родителей посчитали, что дети все равно должны быть в масках. Распоряжение распоряжением, но родители решают, носить ребенку маску или нет, - говорит учитель. - Сама я с родителями эти вопросы не обсуждала. Они же видели все выступления и заявления. Реакция какая? Те, кто были в масках, в них и пришли. Пару человек маски сняли. Такого, чтобы раз - и все сняли маски, не было. То же самое и с учителями. Учителя в возрасте, например, ходят в масках. Да и кто из нас может сказать с точностью, что не болен? Или что в класс не придет ребенок, который инфицирован.

Еще один вопрос, который поднимали на совещании, - посещаемость школьников.

- Нам сказали принимать меры, чтобы дети возвращались в школу, - рассказывает педагог. - Но какие именно меры, не говорили. Убеждать, чтобы дети и родители поняли, что такое обучение не гарантирует успех. Никаких конкретных рекомендаций. Надо возвращать детей в школу. Особенно выпускные классы - им надо сдавать экзамены и поступать.

После каникул, по словам Ольги, в класс, где она работает классным руководителем, вернулись около 3% детей.

- Большинство родителей написали заявление. Пока что на неделю, как будет дальше - пока не знаю, - говорит педагог. - Но даже сейчас идет тенденция на уменьшение: детей немного меньше, чем было в первый день четверти.

Дистанционного обучения в школе, где работает Ольга, нет.

- Дети, которым написали заявления, учатся по индивидуальному плану. Учитель сам выбирает, как ему работать. Нам сбросили ссылки на интернет-ресурсы, которые можно использовать, - рассказывает учитель. - Пока организовано так: с детьми в классе отрабатываешь материалы, а детям, которые на индивидуальном обучении, сбрасываешь теоретический материал, чтобы они проработали дома. Кто-то делает и присылает, а кто-то и нет.

Времени на подготовку к урокам стало уходить больше.

Если я раньше писала план-конспект урока для себя, могла что-то пометить в более сжатом виде, то сейчас это развернутые планы-конспекты, - рассказывает Ольга. - Что-то я сбрасываю ученикам по вайберу, чтобы им было проще разобраться.

- Паники у меня нет, - признается Ольга. - А чего паниковать? Мы же все взрослые люди и понимаем, что все зависит от того, как будем соблюдать меры безопасности и требовать соблюдения их от учащихся. Но если честно, остается вопрос: почему в других учреждениях соблюдается масочный режим, а в школе не должен?..

Остается у педагога и еще один вопрос:

- Когда поступят четкие решения и инструкции? Некоторые родители, знаю, написали заявления, что ребенок не будет ходить в школу до конца четверти

Ситуация, о которой рассказала Ольга, не единична, похожими историями делятся учителя из разных городов.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко идиот. Правду не спрячешь
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь Наталья Радина
Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип
Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич