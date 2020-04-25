Число умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч 25.04.2020, 21:58

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Фото: Getty Images

Число заражений во всем мире перешагнуло отметку 2,8 миллиона.

Количество людей, умерших после заражения коронавирусом, в мире превысило отметку 200 тыс., следует из данных Университета Джонса Хопкинса, пишет РБК.

Всего в мире от инфицирования COVID-19 скончались 200 698 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в США — 52 782, что в два раза превышает тот же показатель в Италии, которая находится на втором месте (26 384). На третьем месте по уровню смертности находится Испания (22 902), за ней идут Франция (22 245) и Великобритания (20 319).

Общее количество зараженных составляет 2 865 938, из них 924 576 тыс. приходятся на США. Также высок уровень заражения в Испании (223 759), Италии (195 351), Франции (159 952), Германии (155 418) и Британии (149 554). Россия по этому показателю занимает десятое место.