Заслуженный артист Беларуси заразился коронавирусом, а его родственникам не делают тест 6 25.04.2020, 22:38

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Фото: «Радыё Свабода»

Музыкант Геннадий Забара заразился СOVID-19 в больнице.

Родственникам заслуженного артиста Беларуси Геннадия Забары, у которого подтвержден коронавирус, отказывают в тестах на COVID-19, сообщает «Радыё Свабода».

Сын Геннадия Забары Павел и его друзья искали в Facebook плазму для знаменитого музыканта, который оказался в больнице с двусторонней пневмонией и COVID-19. Походящую по группе крови плазму медики нашли - в Беларуси сейчас создается «банк плазмы» с антителами от переболевших пациентов, чтобы спасти тяжело больных.

«Мой отец никуда не ходил, ни с кем не общался»

9 апреля Заслуженный артист Геннадий Забара отправился в клинику к терапевту из-за проблем с сердцем: аритмией, одышкой, очень низким гемоглобином. Его там осмотрели и не выпустили — сразу положили в кардиологическое отделение 2-й больницы.

«Сначала мой отец был в палате один. Через пару дней двух пожилых мужчин с пневмонией перевели в кардиологию. В субботу 11-го все трое были проверены на коронавирус. Их не «развели», всех троих оставили еще на 3 дня вместе в одной палате. И в понедельник вечером пришли результаты теста: у двоих мужчин тест был положительный, а у отца — отрицательный. Тогда отца перевели в одноместную палату, а в среду выписали», — рассказывает Павел.

Сын отвез отца на дачу в самоизоляцию. В ночь с пятницы на субботу 18 апреля температура у Геннадия Ивановича резко подскочила. Два дня он оставался на даче, потому что были выходные и терапевт не принимала.

В понедельник артист самостоятельно отправился в ту же 2-ю больницу «с вещами».

«Ему сделали компьютерную томографию, результаты не сообщили, а во вторник перевезли в 6-ю больницу. И уже там поставили диагноз: тяжелая двусторонняя вирусная пневмония и коронавирус — тест оказался положительным. Мой отец никуда не ходил, ни с кем не общался — наша семья разделилась на три группы для самоизоляции: в разных квартирах и на даче. Поэтому он мог заразиться только во 2-й больнице», — уверен Павел.

«Представьте волнение родственников, которые не могут узнать о состоянии пациента!»

Геннадий Забара сказал своему сыну по телефону, что его лечили гидроксихлорохином. Попросил передать лекарство от астмы, которого не оказалось в больнице. Однако родственники никак не могут поговорить с ответственным врачом. В отделение, естественно, никого не пускают. В ординаторской никто не поднимает трубку — врачи там не сидят, работают в палатах, в лабораториях.

«Я понимаю, что весь персонал ходит в защитных костюмах, и им трудно пользоваться своими телефонами. Однако представьте волнение родственников, которые не могут узнать о состоянии пациента! Неужели нельзя посадить на телефон студентку-практикантку, чтобы она посмотрела на компьютере истори лезни и рассказала родственникам, каково состояние их близкого человека, чем его лечат?» — задает Павел риторический вопрос.

Сын беспокоится, что у отца в течение длительного времени сохраняется высокая температура. В палате есть внутренний телефон, пациенты сами измеряют температуру и если она поднимается выше 38, то должны сообщить на пост медсестре.

Отец раз позвонил, второй, третий сообщил о температуре. Затем приходит врач, опять спрашивает про температуру. Отец отвечает: «39.2». Она забегала: «Так что же вы молчите?» Начали что-то колоть, чтобы сбить температуру, ставить капельницы. Так что пока серьезных изменений нет, состояние средней сложности. Единственное, что вселяет надежду, это то, что пару дней утром отец чувствует себя немного лучше, чем вечером», — высказывает надежды сын.

Плазму от переболевшего коронавирусом для Геннадия Забары нашли. Но пока у него высокая температура, плазму боятся вводить — температуру нужно сбить. И завершить базовое лечение гидроксихлорохином.

Родственникам в тестах отказано

Сын Геннадия Забары — Павел — контакт первого уровня, ведь он возил отца на дачу на своей машине. Павел сначала пошел в поликлинику при 2-й больнице, где находилась карточка его отца. Ему было отказано. Он пошел в 6-ю больницу, где сейчас лежит отец с пневмонией и коронавирусом.

«Заместитель главного врача спросил:« У вас есть какие-нибудь симптомы?» Я говорю: только кашель. «Тогда вам нужно идти в свою поликлинику по месту жительства».

Я 24 апреля пошел в свою поликлинику № 8 в Уручье. Людей нет вообще. Объяснил терапевту про отца, про свои легкие недомогания, про кашель. Она отвечает: «Не положено, вы ходите толпами». Прошу: дайте мне направление в 6-ю больницу. я сам буду добиваться. Отвечает: «Нет, я не могу». Я объясняю: «Возможно, я заражен, болезнь в легкой форме прошла, но я смогу сдать плазму для тяжелых больных». «Нет, не положено», — возмущается Павел.

Два дня назад также с тяжелой двусторонней пневмонией во 2-ю больницу попал старший брат Геннадия Забары. Однако братья в последнее время не общались и даже не видели друг друга. Первый тест на коронавирус у дяди Павла показал отрицательный результат. Но племянник беспокоится, не подхватит ли он коронавирус в больнице, как и брат. «Я хочу предупредить людей, чтобы они без острой необходимости не пытались срочно лечь в больницу. Там небезопасно», — говорит Павел Забара.

Геннадий Забара — солист Государственного академического симфонического оркестра Беларуси и Белорусской государственной филармонии, артист ансамбля «Классик-авангард», преподаватель Белорусской академии музыки.