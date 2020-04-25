закрыть
25 апреля 2020, суббота, 23:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Deutsche Bank рассказал, когда закончатся деньги в российском Фонде национального благосостояния

1
  • 25.04.2020, 22:28
  • 2,308
Deutsche Bank рассказал, когда закончатся деньги в российском Фонде национального благосостояния

Россия вынуждена тратить резервные деньги из-за низких цен на нефть и пандемии.

На замещение выпадающих нефтегазовых доходов госбюджета в 2020 году Россия планирует потратить более 2 триллионов российских рублей из Фонда национального благосостояния. Еще триллион российских рублей РФ планирует взять в долг, пишет "Коммерсант".

Deutsche Bank считает, что фонда хватит на два года, если цена российской нефти Urals будет $15.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко идиот. Правду не спрячешь
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь Наталья Радина
Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип
Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич