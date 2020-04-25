Deutsche Bank рассказал, когда закончатся деньги в российском Фонде национального благосостояния 1 25.04.2020, 22:28

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Россия вынуждена тратить резервные деньги из-за низких цен на нефть и пандемии.

На замещение выпадающих нефтегазовых доходов госбюджета в 2020 году Россия планирует потратить более 2 триллионов российских рублей из Фонда национального благосостояния. Еще триллион российских рублей РФ планирует взять в долг, пишет "Коммерсант".

Deutsche Bank считает, что фонда хватит на два года, если цена российской нефти Urals будет $15.