New York Post: Солидный источник сообщил о смерти диктатора 67 26.04.2020, 8:08

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Правитель не смог выйти из комы?

В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти правителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает американское издание The New York Post.

По словам вице-директора HKSTV, о смерти правителя КНДР сообщил «очень солидный источник». Отмечается, что ее сообщение широко разошлось по социальной сети.

При этом японский журнал Shukan Gendai сообщает, что правитель КНДР после операции находится в вегетативном состоянии. Другие неподтвержденные источники в Пекине также сообщили о том, что состояние Ким Чен Ына ухудшилось после операции на сердце.

Ранее сообщалось, что Китай отправил в Северную Корею группу специалистов, в которую вошли медицинские эксперты. Их визит связали со слухами о возможных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына. До этого также сообщалось, что Ким Чен Ын покинул Пхеньян из-за риска подхватить коронавирус и находится на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря.

21 апреля телеканал CNN со ссылкой на представителей американской разведки сообщил, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции.