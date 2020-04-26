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Министр здравоохранения Израиля подал в отставку

  • 26.04.2020, 8:42
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Министр здравоохранения Израиля подал в отставку

В начале апреля у него был диагностирован COVID-19.

Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман проинформировал премьер-министра Биньямина Нетаньяху о своем решении уйти в отставку.

Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Отмечается, что министр подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса в стране.

Лицман попросил перевести его на должность руководителя министерства строительства и жилищного хозяйства.

В то же время 12-й канал израильского ТВ сообщил со ссылкой на источники в политическом окружении Лицмана, что его решение покинуть министерство не было связано с подобной критикой.

Напомним, что 2 апреля у министра здравоохранения Израиля и его супруги был диагностирован COVID-19. Министр перенес заболевание без осложнений, находясь дома.


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