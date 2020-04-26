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Фотофакт: «Скорые» собирают «урожай коронавируса» на улицах Минска

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  • 26.04.2020, 8:50
  • 9,544
Фотофакт: «Скорые» собирают «урожай коронавируса» на улицах Минска

Впечатляющие кадры из Московского района столицы.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал новые фото из Минска, которые прислали читатели канала из Московского района столицы. На снимках - улицы Голубева, Гедройца, Гурского, Есенина, Слободская.

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