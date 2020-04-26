Родители школьников в Витебске: На занятия не ходит 100% класса 8 26.04.2020, 9:22

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Жители города возмущены решениями Минобразования.

К эпидемии коронавируса оказалась не готова не только белорусская медицина, но и система образования. Если многие университеты страны смогли наладить дистанционное обучение, то в школах не все так просто, пишет «Витебский курьер news».

И, в первую очередь, это из-за того, что никто толком не знает, что делать, а указания от Минобра меняются практически ежедневно. То начинают каникулы раньше, то нет, то продляют, то отправляют детей в школы, то разрешают учиться дистанционно, то просят учеников вернуться за парты. Понятно, что насильно заставить детей посещать школ невозможно, потому используются другие методы. К примеру, на витебском родительском форуме появилось такое сообщение про одну из гимназий Витебска:

«Только что было совещание при директоре гимназии. Дистанционного обучения в кодексе нет. Если не хотят ходить, пусть пишут заявление на всю четверть, тогда аттестуют за год по трем четвертям. Если ребенок выйдет на часть четверти, то возможно будет аттестован частично. Домашки будут в электронном дневнике( хотите делайте, хотите нет). По возможности дети должны вернуться в школу.

После того, как школа проделала такую работу и наладила дистанционное обучение, кто-то сверху решил все свернуть. Идиотизм…»

Журналисты связались с родителями, дети которых посещают это учреждение образования.

Как пояснила Алена (имя женщины изменено), из учеников класса, где учится ее сын, в школу не ходит никто. Учителя пошли навстречу, через систему дистанционного обучения педагоги давали задания детям, затем поверяли его. Но пару дней назад в вайбере родители получили вот такое сообщение:

«В связи с переходом на новый хостинг, СДО будет недоступна с пятницы 24.04 (на неопределенный срок). Учебные занятия 29.04 по расписанию с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Дети в режиме самоизоляции оцениваться не будут».

Родители уверены, что технические проблемы возникли именно сейчас неслучайно.

«Спасибо учителям, которые негласно предупредили нас и предложили до этой даты скачать с СДО все, что педагоги успели выложить на будущее, – прокомментировала Алена. – Многие учителя дали адреса своих электронных почт, ссылки на свои страницы в социальных сетях и пообещали, что детей не бросят. К тому же, в распоряжении школьников остаются электронные дневники».

Мария (имя женщины изменено), мама учащейся этой гимназии из другого класса, рассказала, что их класс тоже 100% не ходит в школу. Причем многие не посещали учреждение образования еще и за две недели до каникул. Учителя занимались с ребятами дистанционно через систему СДО.

«Нам также сообщили, что с 25 апреля она работать не будет. Педагоги предложили списать все, что есть, пока есть возможность. Некоторые учителя успели выложить задания до конца мая. А наш классный руководитель собрала у коллег электронные адреса, чтобы мы смогли с ними поддерживать связь без СДО. Все: и родители, и учителя понимают, почему это происходит. Педагоги, вздыхая, говорят, что это не их решение, что большинство из них готовы работать дистанционно, тем более, что система уже налажена. Лишь единицы выступают против».

Еще одна мама гимназиста Елена (имя женщины изменено) отметила, что родителей из их класса также предупредили, что официально дистанционного обучения не будет, но учителя – тоже люди, которые все понимают, поэтому своих учеников не бросят.

«Кто-то продолжит заниматься на платформе Zoom, кто-то создал группы в вайбере и Вконтакте, кто-то предпочитает электронную почту, – рассказала Елена. – Искренне хочу поблагодарить учителей за это! И, если честно, я не понимаю, что значит, у нас в кодексе об образовании нет дистанционного обучения? Так внесите! Как сделать приказ о рабочей субботе для учеников и учителей – пожалуйста, как поставить уроки на 1 мая – всегда готовы, как переписывать учебники, половину из которых можно выбросить и сделать новые, – не вопрос. Так потратьте лучше деньги, время и усилия на что-то действительно нужное – нормальную платформу для дистанционного обучения школьников. И, в конце концов, дайте ребятам возможность учиться так, как решат их родители».