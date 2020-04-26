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СМИ: У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки

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  • 26.04.2020, 9:30
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СМИ: У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки

Диктатору стало неожиданно плохо во время посещения одного из регионов.

Оперировавший северокорейского лидера Ким Чен Ына врач сильно нервничал, не мог унять дрожь в руках, поэтому операция продлилась 8 минут вместо одной. Об этом пишет японский еженедельник «Сюкан Гэндай» (перевод - mk.ru).

В южнокорейской прессе сообщалось, что Ким Чен Ын проходил курс лечения после операции, которая связана с сердечно-сосудистой системой. По данным автора японского издания, Ким Чен Ыну стало плохо в ходе осмотра региона.

«Председатель КНДР внезапно схватился за сердце и упал. Сопровождавшая группа врачей, в спешке проводя ему массаж сердца, доставила его в ближайшее отделение скорой помощи», - приводит слова источника автор статьи.

По его словам, северокорейская сторона срочно запросила у Китая группу врачей из Пекина, после чего около 50 человек с оборудованием были направлены спецбортом в Пхеньян.

Врачи КНДР решили не ждать коллег из Китая и провели срочную операцию по установке стента в сердце, рассказал источник издания. Отмечается, что такая операция не очень сложная и обычно занимает примерно минуту.

«Проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки. Поэтому на установку стента ушло 8 минут», - пояснил журналист.

Позже американское издание The New York Post со ссылкой на сообщение вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV сообщило о смерти правителя Северной Кореи Ким Чен Ына.


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