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Скандал в Бресте: больному с симптомами коронавируса отказались делать тест

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  • 26.04.2020, 9:38
  • 8,552
Скандал в Бресте: больному с симптомами коронавируса отказались делать тест

Брестчанин приехал в город из-за границы.

Жителю Бреста с симптомами коронавируса отказались делать тест и сказали ждать, когда температура повысится до 39 градусов, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Здравствуйте, - пишет он. - Хотел бы рассказать свою историю. Приехал из Санкт Петербурга в Брест 28 марта. Сразу вечером поднялась температура до 37,8 градусов. Потом начала скакать от 36,5 до 37,5.

Вызвал «скорую», сказали, что все нормально, у человека нормальная температура 37,4 градуса. Никаких симптомов нет - ни кашля, ничего.

У моей жены через 10 дней тоже поднялась температура до 37,5 ,тоже симптомов никаких нет, тоже скачет температура. Четыре дня назад начались проблемы с дыханием, одышка.

Позавчера затемпературил четырехлетний ребенок, кашель грубый, сухой. Вызвал врача на дом. Он сказал, что флюорографию сделать надо. Заехал и сделал флюорографию. Показало, что ничего нет, отвели в лабораторию. Рассказал все, как есть. Померяли температуру, 37.2, сказали, что это нормальная температура для здорового человека, что у нас в семье стресс и из-за этого у нас у всех температура, учитывая и ребенка. А что у меня одышка появилась сказал, что у меня это хроническая, так как у маминой родной сестры астма(хотя я не наблюдал за собой такого до этого времени). Сказали, что если поднимется температура до 39, тогда "скорую" вызывать. А тест отказались делать.

Ну и как мне быть?»

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