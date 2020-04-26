На карте Минска появились новые очаги коронавируса 26.04.2020, 10:30

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Поражены еще несколько клинических центров.

Новые очаги коронавируса в Минске, о которых сообщили читатели телеграм-канала "Баста" вчера вечером и сегодня утром.

"Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии в Минске. Заражены пациенты на третьем этаже здания. Люди после смены суставов лежат с температурой. Руководство дало распоряжение третий этаж не посещать и ограничить контакты с пациентоми", - пишет сотрудник учреждения.

В "Республиканском научно-практическом центре онкологии и медрадиологии им. Н.Н. Александрова" был выявлен Соvid19 у хирурга одного из отделений еще две недели назад. Контакты первого уровня были изолированы в пансионате центра. Затем появились случаи у других сотрудников: бухгалтерии, лаборатории, отдела кадров, в других отделениях", - сообщает сотрудник центра.

"В магазине "Хит" на улице Калиновского, 81 в Минске у кассира подтвержден короновирус. Вчера сообщили из санстанции. С кассиром контактировали все работники, покупатели. В магазине не проводят дизенфекцию, продолжает работать", - пишет работник магазина.

"В понедельник с подозрением на коронавирус забрали женщину-пенсионерку из второго подъезда дома №5 на улице Кабушкина. Во вторник вернули назад, так как состояние ее удовлетворительное, а мест в больнице нет. Женщина гуляет на улице, ходит в магазин.

24 и 25 апреля "скорые" уже забирали людей из нескольких соседних домов, проводили везде проводили дезинфекцию подъездов", - сообщает подписчик канала.

"Город Минск, микрорайон Сосны, улица Павловского, 44. Забрали семью на "скорой". Подтвержден у девочки, ученицы 1 класса, короновирус. Из соседних новых домов "скорые" забирают людей", - пишет очевидец событий.

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