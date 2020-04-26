Кто может сменить диктатора? 1 Владислав Гирман, «Деловая столица»

26.04.2020, 10:54

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Такой сценарий становится все более вероятным.

Какие бы ни возникали сегодня вопросы к стандартам телеканала CNN, но высказывание "Если это показывали по CNN, значит, так и было" все еще актуально. По крайней мере, отчасти. Что отлично иллюстрирует история с болезнью лидера КНДР Ким Чен Ына.

Первым об этом сообщило специализирующееся на новостях с Севера южнокорейское издание Daily NK. 21 апреля оно, ссылаясь на источники в КНДР, сообщило, что страдающий от ожирения заядлый курильщик Ким 12 апреля перенес операцию на сердце в семейной больнице, расположенной в округе Хянсан (провинция Пхенан Пукто) близ горы Мехянсан, поэтому пропустил празднества по случаю Дня Солнца 15 апреля - празднования дня рождения основателя несостоявшейся автаркии и династии Кимов Ким Ир Сена. Чего ранее никогда не случалось. А вот что случалось, но не то чтобы часто, так это отсутствие Ына на испытательных пусках крылатых ракет.

По данным Daily NK, 11 апреля Ким провел заседание Политбюро партии, а 12 апреля Пхеньян покинули вертолет и автомобиль вождя.

Источник предполагает, что необходимость операции обусловили ожирение, курение и переутомление, а также пропагандистские конные вояжи Кима на гору Пэкту или то, что лидер в последнее время уж больно часто разъезжал по военным объектам и участвовал во множестве политических мероприятий.

После предполагаемой операции "Блистательного товарища" якобы перевезли в имение, расположенное близ больницы. Состояние Кима же, как сообщается, стабильное.

Однако СМИ заметно оживились на этих сообщениях. Несмотря на то что Daily NK признала впоследствии, что опирается на слова лишь одного источника, а не нескольких, как писала ранее, внеся соответствующее исправление в свой материал.

Да и собеседники американского телеканала ограничились обтекаемыми фразами, несоизмеримыми мощности информационной бомбы.

В частности, источники сказали CNN, что в Штатах отслеживают сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына, согласно которым, как пишет CNN, северокорейский лидер якобы находится "в серьезной опасности". При этом один из источников отметил, что данной информации можно верить, но сложно оценить, в каком состоянии на самом деле находится Ким.

В Сеуле, заметим, куда более осторожны в оценках и не спешат "радоваться" вероятным проблемам со здоровьем у главы режима, годами доставляющего им хлопоты.

Более того, собеседники и Reuters, и Yonhap в правительстве Южной Кореи усомнились в достоверности сообщений о болезни Кима, а официальный Сеул подчеркнул, что нет никаких свидетельств того, что с вождем КНДР что-то не так.

Не поверили CNN и Daily NK, естественно, и в Пекине, а в Японии, как сообщил глава тамошнего МИДа Тошимицу Мотэги, в связке с партнерами в США и других странах попытаются получить больше информации, которую можно было бы детально проанализировать.

Конечно, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что публикации о едва ли не находящемся при смерти Ким Чен Ыне абсолютно лживы или являются продуктом хайповой журналистики.

Все возможно, учитывая степень закрытости северокорейского режима и династии Кимов в особенности.

Может быть и то, что сообщения - результат спланированной медиаатаки на Пхеньян со стороны тех же американских разведслужб, поскольку многократно анонсированная Трампом "сделка века", следствием которой станет прекращение ядерной программы Пхеньяна, уже который месяц в анабиозе.

А что, если…

Давайте, тем не менее, предположим, что заметки, которым положил начало эксклюзив со слов одного источника, - не фейк. Что, если Ким на самом деле перенес операцию? Что, если роскошь, в которой он сызмальства купался, его доконала и он вскоре обует тапочки - белые, как конь, на котором он покорял Пэкту? Что в таком случае ожидает режим?

Текущая, подчеркнем, гипотетическая ситуация напоминает события, предшествовавшие приходу Ким Чен Ына к власти, когда в медиапространстве начали циркулировать слухи о резком ухудшении здоровья его отца, Ким Чен Ира. Который, как, кстати, и основатель династии Ким Ир Сен, скончался от инфаркта.

Повышенная секретность привела в том числе и к появлению слухов: как утверждал на страницах японской газеты в 2008 г. профессор Тошимицу Шигемура, Ким Чен Ир, страдавший от диабета, на самом деле почил еще в 2003 г. и его заменили двойником.

Впрочем, это откровенная конспирология. Хотя уже спустя месяц после заявлений японского профессора появилась информация, что Ким Чен Ир не явился на юбилейный военный парад, а спецслужбы США заподозрили, что он тяжело болен после инсульта.

Примечательно и то, что несколько ранее, до сообщений о перенесенном инсульте, официальный Пхеньян стал жестче высказываться относительно денуклеаризации, которую, как известно, остановил Ким Чен Ын, когда занял трон.

Все это - таинственное исчезновение вождя, ужесточение риторики - легло в основу гипотезы о начале борьбы за власть в КНДР, которую должен был унаследовать молодой и неопытный Ким Чен Ын. В ней участвовали и номенклатурщики, и военные. Что показательно, тогдашний глава МИДа КНДР (лишился поста в прошлом году) Ким Ен Нам позволил себе в комментарии японскому (!) Kyodo пожаловаться на то, что "они хотели отпраздновать 60-летие страны" с Ким Чен Иром, а пришлось отмечать без него.

Как бы то ни было, юный Ким Чен Ын, который уже в 11 лет на поясе таскал Colt, показал зубы и вышел победителем из междоусобной политической войны, подспудно казнив неудобных или тех, кто представляет угрозу, и развившись в полноценного диктатора. То есть завершил процесс трансформации главы КНДР в чучхэ-монарха, который начался при его отце.

Понятное дело, что тем чиновникам, которым удалось выжить и срастись с подобострастной маской, вряд ли по нраву такая система власти. Потому всегда есть риск, что как только северокорейский Акела промахнется, начнется грызня.

Проблема в том, что Ким Чен Ыну тогда нужно срочно подыскать преемника. Его отцу тоже пришлось в спешке готовить сына к правлению, поскольку, в отличие от него самого, у Ким Чен Ына не было тех нескольких лет, которые Ким Чен Ир под надзором Ким Ир Сена провел на руководящих постах.

У нынешнего главы КНДР, если он действительно серьезно болен, времени еще меньше. Усугубляет его положение и малолетство детей, которых, по некоторым данным, у него трое. Считается, что его жена Ли Соль Чжу в 2010 г., через год после тайной свадьбы, родила ему первенца - мальчика. Имя неизвестно. В 2013 г. якобы родилась дочь, которую, если верить баскетбольному фавориту Кима Деннису Родману, зовут Ю-Ай. А в феврале 2017 г., как писали СМИ со ссылкой на южнокорейскую разведку, у лидера КНДР родился третий ребенок. Но даже самый старший из них еще слишком мал для того, чтобы занять кресло отца.

Правда, Ким также сделал свою сестру Ким Е Чжон самой влиятельной женщиной в стране, когда в октябре 2017 г. назначил главой отдела пропаганды правящей партии. Только вот будет ли ее воспринимать как наследницу или регента патерналистское и шовинистическое общество и элита? Да и сам Ким?

Хотя ему, возможно, придется пойти по этому сценарию и провести на скорую руку новые чистки, чтобы избавиться от тех, кому не понравится регентство сестры. В противном случае можно ожидать переворота. В частности, со стороны военных, которых сам Ким отодвинул от управления экономикой еще в самом начале своего правления.

Также остается открытым вопрос, чью сторону примет в таком случае Китай - семьи Кимов, потенциальной новой правящей династии, или же разношерстной группы заговорщиков.

Пекину, как и Москве, крайне необходимо некое монструозное образование в данном конкретном регионе, чтобы держать в тонусе Японию, Южную Корею и Соединенные Штаты. Нечто, что будет чуточку более пугающим и угрожающим для Запада, нежели коммунистически-капиталистический Китай. И эту роль десятки лет играет Северная Корея.

Однако в то же время уровень безумия не должен быть запредельным, а Пекин должен иметь возможность корректировать кривую графика, чтобы не спровоцировать полноценный конфликт, в том числе вооруженный.

Беда в том, что Ким Чен Ын - парень своенравный и далеко не ручной. Да, Пхеньян зависим от Китая, но Поднебесная с течением времени лишилась полного контроля над ситуацией. Ким затаил обиду на китайцев после того, как те помешали ему расправиться со сводным братом Ким Чен Намом. Брата он все же отправил к праотцам - в 2017 г., как и своего прокитайского дядю Ян Сун Тхэка четырьмя годами ранее.

Со смертью внебрачного сына Ким Чен Ира Пекин лишился возможности поставить во главе КНДР другого Кима, если нынешний окончательно выйдет из-под контроля.

Следовательно, если Китай решит воспользоваться моментом, а именно предполагаемым ухудшением здоровья Кима, чтобы переподчинить свою буферную зону и скорректировать диалог с Трампом, то будет искать или нового преемника, или же попытается договориться с сестрой Кима. Особо интересным здесь может оказаться вариант с коллективом заговорщиков, но этой опции, по всей видимости, Пекин постарается избежать ввиду слишком высоких рисков дестабилизации соседнего режима и последующей волны кризисов.

Владислав Гирман, «Деловая столица»