Шайтан-генерал СБУ: новые вопросы в громком деле 26.04.2020, 11:14

Как украинские спецслужбы вычисляли предателя.

Редактор LIGA.net Петр Шуклинов любит изучать историю спецслужб и самых громких спецопераций по всему миру. Вот одна из них:

История генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова достойна экранизации. Чтобы раскрыть личность задержанного генерала, я поговорил со многими людьми, которые знали его лично. Но у меня и самого есть некоторое впечатление. Вы уже слышали и о Доме профсоюзов, и о Корбане, и об отказе штурмовать террористов Гиркина. Что из этого правда, а что вымысел - расписывать тут не буду, потому что для полного портрета прошло еще слишком мало времени. Через пару лет я обязательно это сделаю. А сегодня расскажу вам конец этой истории.

КАК И ГДЕ ЗАДЕРЖАЛИ ШАЙТАНОВА. Генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова задержали на углу улиц Теслярской и Амурской в Киеве недалеко от академии Службы безопасности Украины (всего в 500 метрах). Вот точное место. В этом районе целый квартал служебных домов СБУ. Вероятно, где-то здесь живет и сам генерал. Во время задержания оперативники контрразведки случайно разбили ему голову.

К операции не привлекали подчиненных Шайтанова. Более того, мало кто в спецслужбе вообще был в курсе происходящего. Для коллектива службы новость о задержании стала шоком: речь о создателе одного из самых эффективных батальонов спецслужбы. В 2016 году я побывал на базе батальона, который создал и курировал Шайтанов - так называемый Шайтан-бат.

Это подразделение оснащено по последнему слову техники. Создано из числа лучших специалистов ЦСО "Альфа", ВСУ и Нацгвардии. Бат выполнял специфические задачи секретного характера. О большинстве из них нельзя рассказывать даже спустя годы после. Бойцы подразделения - это люди с максимальным уровнем патриотизма. И с невероятной способностью устранять врагов. Тут я ставлю точку. Можно ли то же самое сказать о генерале? Тут я оставлю знак вопроса.

ЧТО ГОВОРИТ ЕГО БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. "У меня нет однозначного мнения об этой истории, а материалов дела я не видел, - говорит в разговоре со мной бывший глава СБУ Василий Грицак. - Шайтанов создал с нуля подразделение (Шайтанбат, - ред.), подобрал, научил и планировал боевые вылазки".

Бывший глава СБУ рассказал, что батальон "воевал исправно" и "провалов не было". Однако, по его словам, риторика Шайтанова во вне служебное время "была немного специфической". Но Грицак говорит, что ничего угрожающего в этом не было. "Шайтанов не прятался за спины парней", - говорит экс-глава СБУ. Но не берется давать однозначную оценку: "Жизнь расставит все точки".

Практически все оперативники, с которыми я пообщался, осторожны в оценках. Но отмечают, что если Шайтанов изменил присяге, то особых государственных тайн он не знал, потому что был представителем "боевого крыла", которое задействовали на этапе выполнения силовой операции. Но мог подставить под удар огромное количество оперативников. И тут я пока оставлю пробел - хочу увидеть материалы на суде.

КАК ВЫШЛИ НА ШАЙТАНОВА. К этому моменту есть две версии, которые в некотором смысле конфликтуют между собой. Мне рассказали их два независимых друг от друга человека. Но, вполне возможно, обе версии верны.

Версия первая. Украинской стороне помогли западные коллеги, которые следили за полковником ФСБ, когда тот въезжал в страны Европейского Союза.

Иван Баканов принял решение аккуратно вывести Шайтанова "в распоряжение" под видом смены руководства Службы. Нормальная и понятная история, не вызывающая подозрений. Мол, ты же у Грицака и Порошенко работал - отойди. За Шайтановым установили круглосуточное наблюдение. Сканировали буквально все контакты и взаимодействие с техническими устройствами.

Версия вторая. Шайтанова сдал действующий или бывший сотрудник СБУ, которого генерал якобы пытался завербовать за большие деньги. Ветеран спецслужбы, вместо работы на Шайтанова, начал документировать доказательства и записывать разговоры. Эта версия немного конфликтуют с предыдущей, однако не исключено, что сначала поступил "убедительный совет" со стороны Запада, а затем началась разработка - Шайтанов "вербовал" подготовленного сотрудника. Впрочем, вряд ли сотрудник был подготовлен - скорее всего это была его личная инициатива.

Это подтверждает Осмаев, которого, судя по аудиозаписям, планировалось убить. У себя в Фейсбуке он выразил "отдельную благодарность сотруднику, который не стал предателем, хотя мог обогатиться на миллионы долларов". Вряд ли есть возможность получить миллион, если ты подготовленный к вербовке агентом оперативник. Осмаева, по моей информации, посвятили в детали. Он участвовал в операции и помогал контрразведке.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Дальше будет суд и больше деталей. К сожалению, военного суда в Украине нет и материалы дела будут в полном доступе. Это парадокс, конечно. Но вот три вывода, которые мне кажутся важными.

Во-первых. Если версия первая верна, полковника ФСБ, который курировал Шайтанова, сдали именно сейчас, потому что "пришло время".

Обычно агентов не вскрывают, а следят за ними, даже подбрасывают дезинформацию - до тех пор, пока их деятельность "под контролем" не станет действительно опасной.

Тот факт, что западные коллеги сделали Егорова публичным, говорит о том, что его сеть "схлопнули". Либо что единственная его цель была - Украина, а значит, через некоторое время наблюдений, можно отдавать зацепку Украине.

Во-вторых. Суд над Шайтановым даст множество необходимых сейчас ответов. Очевидно, что к процессу привлекут его бывших и действующих коллег для дачи показаний. Необходимо установить вину и степень вины.

В-третьих. Контрразведка - есть. Это хороший сигнал. И очень важно, чтобы сейчас украинское политическое руководство усвоило урок: есть только два критерия, по которым должны отбирать сотрудников - это профессионализм и патриотизм.

Это очень важно. Не может руководить спецслужбами (на любом уровне) человек, который, так или иначе, тяготеет к прошлому и является носителем советской ментальности. Спецслужбам необходима внутренняя люстрация, когда жизнь, учеба или любые тесные связи с Россией (пускай даже в прошлом) - это волчий билет. За безопасность Украины должны отвечать профессиональные патриоты, которые понимают, что пока существует Россия - существует и угроза национальным интересам Украины.