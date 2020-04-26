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Коронавирус подобрался к Лукашенко

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  • 26.04.2020, 11:26
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Коронавирус подобрался к Лукашенко
Фото: Getty Images

Лед диктатору не помог.

Лукашенко обвинил медиков в распространении эпидемии. Правитель Беларуси лично продолжает игнорировать меры безопасности. Власти не вводят рекомендации Всемирной организации здоровья по борьбе с коронавирусом в действие. А эту инфекцию обнаружили уже у игрока хоккейной команды Лукашенко, с которым правитель Беларуси менее двух недель назад играл в хоккей, сообщает «Белсат».

Лукашенко провел на неделе совещание с правительством по вопросам «борьбы с коронавирусом». Складывается ощущение, что он решил окончательно угробить ситуацию, обвинив в недостаточном профессионализме… врачей!

Лукашенко заявил: «Мы начинали эту борьбу только силами Министерства здравоохранения. И с некоторой такой расслабленности наших врачей. Я бы сказал, что в отдельных случаях расхлябанности. И это привело к тому, что мы получили эту заразу у нескольких десятков врачей. Зашла, заразилась, понесла заразу в общество».

То есть получается, что виноваты сами медики, на первых порах работавшие без необходимых средств защиты по причине их отсутствия? А не сам Лукашенко, его чиновники и отраслевые министерства, которые вовремя не отреагировали на ситуацию и банально не подготовились к распространению коронавируса в Беларуси. Такой поворот добавил еще больше непредсказуемости в риторику правителя Беларуси.

Белорусские государственные СМИ, тем временем, продолжают задвигать тему коронавируса на дальний план. Что правда, некоторые из них уже стали рассказывать об усилиях медиков по борьбе с COVID-19 и волонтерах, которые организовывают им помощь. Что правда, часто название волонтерской кампании в таких сюжетах не упоминается. А некоторые СМИ даже само слово «коронавирус» не упоминают. Понятно, по чьему примеру.

Лукашенко на совещании напомнил: «Еще раз повторяю – от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер – умирают от хронических болезней».

А что скажут по этому поводу специалисты?

Комментирует врач Алесь Лобан. Медик с 20 летним стажем в Нидерландах: «Вот на «Титанике» ведь тоже никто не умер от айсберга непосредственно. Может быть, когда айсберг ударил в «Титаник», кусок льда отлетел и ударил кому-то в голову, ну единицы. А остальные утонули либо замерзли в холодной воде. Это абсолютные параллели. Конечно же, вирус дает толчок, выступает таким триггером ухудшения процессов в уже ненормально функционирующих органах, но без этого люди жили бы еще годами».

«Конечно, необходимо ограничивать контакты и перемещения граждан. В первую очередь, в тех регионах, которые наиболее пострадали от коронавируса. Может быть, это звучит жестко, но я считаю, что и Минск, и Витебск, и многие районные центры Витебской области должны быть закрыты», – говорит Алесь Лобан.

Поведение Лукашенко и остальной номенклатуры, которая демонстрирует пренебрежение банальными мерами безопасности, стало смотреться гротескно. Выяснилось, что коронавирусом заражены его партнеры по хоккейной команде Дмитрий Мелешко и Олег Антоненко, с которыми правитель Беларуси гонял шайбу 11 апреля. Лед против COVID-19 не помогает. Вопреки уверенности правителя Беларуси.


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