Ученые доказали возможность жизни на Венере и Марсе 26.04.2020, 11:39

Условия для жизни есть и во льдах спутника Юпитера.

Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН в ходе экспериментов доказали, что микроорганизмы способны выжить в атмосфере Венеры, на поверхности Марса и во льдах спутника Юпитера Европы. Об этом говорится в годовом отчете ИКИ за 2019 год, опубликованном на сайте института, пишет ria.ru.

Плыть в облаках

"В атмосфере Венеры, где верхние слои атмосферы планеты подвергаются воздействию космических лучей и температурным скачкам, могут присутствовать микроорганизмы, связанные с минеральными частицами", - предположили ученые ИКИ.

Для проверки такой гипотезы в лаборатории был исследован эффект воздействия радиации на микромицеты (микроскопические грибы - ред.) сухой почвы при низких температуре и давлении. В итоге было установлено, что влияние высоких доз ионизирующей радиации не приводит к гибели почвенных грибков. Большинство устойчивых видов выживают.

Как на Марсе

Кроме того, ученые ИКИ исследовали выживаемость взятых в Арктике микроорганизмов в моделируемых условиях поверхности Марса - при облучении радиацией, температуре минус 50 градусов Цельсия.

"Показано, что данное воздействие не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса", - говорится в документе.

Помимо того, учеными исследованы бактерии грунта пустыни Мохаве, рассматривающиеся в качестве земных аналогов гипотетических микробных сообществ Марса. "Обнаружена высокая численность и разнообразие микроорганизмов, а также показана высокая устойчивость бактериальных культур к широкому спектру стрессовых факторов, таких как температура культивирования, рН среды, присутствие солей и сильных окислителей", - говорится в отчете.

Жизнь во льдах

Также в ИКИ проведена оценка возможности сохранения гипотетических микроорганизмов во льду спутника Юпитера Европы в случае их выброса из подледного океана. Проведен эксперимент по облучению вмурованных в лед бактерий при температуре минус 130 градусов Цельсия и необходимом давлении. По итогам исследования учеными обнаружены жизнеспособные бактерии.

"С учетом интенсивности излучения и скорости обновления поверхности предполагается сохранение живых клеток во льду на глубине 10-100 сантиметров в течение 1000-10000 лет после выброса воды из подледного океана", - говорится в отчете по результатам исследований.