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«Лидская больница скрывает число больных COVID-19, начальство закрылось в кабинетах»

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  • 26.04.2020, 11:50
  • 2,118
«Лидская больница скрывает число больных COVID-19, начальство закрылось в кабинетах»

Крик души жительницы Лиды.

Жительница Лиды рассказала телеграм-каналу "Баста" о ситуации с коронавирусом и отношением к врачам и медсестрам в Лидской центральной районной больнице.

"Лидская ЦРБ скрывает правдивое число больных, а в отчетах высшим чинам пишут, что все прекрасно и всего хватает (маски, костюмы), - пишет читательница канала. - Вот история о том, как мы пытались помочь медикам.

У нас в страйкбольном клубе есть девочка - медсестра Катя, которая с самых первых чисел апреля работает с больными Сovid-19 в реанимации Лидской ЦРБ. Ребята из клуба решили ее поддержать. Собрали деньги, закупили то, что необходимо медперсоналу, передали и в интернете разместили пост.

Это увидела замглавврача лидской ЦРБ Светлана Евланова. Она заявила, что это все ложь и пиар, а в больнице якобы все есть.

Медсестру Катю перевели в другое отделение, чтобы меньше видела и знала, дали выговор.

А за пару дней до этого несколько человек из медперсонала звонили на горячую линию и жаловались на условия в которых работают в Лидской ЦРБ . Медперсонал никуда не выходит, живут в той же больнице. Не хватает средств защиты, бывает такое, что их могут покормить только два раза за сутки.

С этими вопросами решили обратиться к главврачу и к все той же Евлановой. В ответ руководство ЦРБ забаррикадировали двери в свои кабинеты столами, чтобы врачи и медсестры, работающие с Сovid-19 к ним не просто не смогли зайти".

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